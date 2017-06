Meghalt az auschwitzi haláltábor utolsó elítélt őre

Meghalt az auschwitz-birkenaui náci német haláltábor egyik utolsó Németországban elítélt hajdani őre, Reinhold Hanning.



Ügyvédje csütörtöki tájékoztatása szerint észak-rajna-vesztfáliai otthonában hunyt el kedden, 95 éves korában, alig egy évvel a tavaly júniusban hozott ítélet után. Reinhold Hanning öt év börtönbüntetést kapott, amiért a náci párt önkéntesekből álló fegyveres szervezete, az SS tagjaként közreműködött 170 ezer ember legyilkolásában. A detmoldi tartományi bíróság ítélete nem jogerős, Hanning szabadlábon várhatta a per folytatását.



Az egykori lágerőr ellen a nemzetiszocialista diktatúra idején elkövetett bűncselekmények feltárásával megbízott speciális ügyészség (ZSt) észak-rajna-vesztfáliai kirendeltsége emelt vádat, az úgynevezett magyar akcióban (Ungarn-Aktion) keletkezett iratok elemzése alapján.



A bíróság által elfogadott álláspontja szerint a férfi a tábort működtető gépezetben betöltött funkciója révén bűnrészes a gyilkosságok valamennyi típusában, így gázkamra révén elkövetett emberölésekben és tömeges kivégzésekben, valamint - az ügyészség szóhasználata szerint - emberek "életkörülmények általi elpusztításában", mindenekelőtt módszeres halálra dolgoztatásában és éheztetésében.



Az 1944. május-júliusi magyar akcióban csaknem 140 vasúti szerelvénnyel 437 ezer magyarországi zsidót hurcoltak Auschwitz-Birkenauba. A vádlott az ügyészség szerint nemcsak azzal volt tisztában, hogy a táborban az emberölés milyen formáit alkalmazták, hanem azt is, hogy a lágerbe deportált embereket csak azért tudták megölni, mert vigyáztak rájuk az őrök, akik közé ő maga is tartozott.



Reinhold Hanning a bíróság előtt elmondta, mélyen sajnálja, hogy tagja volt az ártatlan emberek haláláért, családok tönkretételéért, az áldozatok és a hozzátartozók szenvedéséért felelős szervezetnek, és bocsánatot kér ezért.



Az ZSt korábban is foglalkozott lágerőrökkel, de vádemelést évtizedekig nem kezdeményezett, mert úgy látta, hogy nincs esély elmarasztaló ítélet kiharcolására. A fordulatot John Demjanjuk, a sobibóri koncentrációs tábor őrének ügye hozta meg. Egy müncheni bíróság 2011-ben öt év börtönre ítélte az időközben elhunyt lágerőrt, bűnrészesnek találva őt 27 ezer zsidó foglyának meggyilkolásában. Bár a vádlott aktív közreműködése a gyilkosságokban nem nyert bizonyítást, a bíróság megállapította, hogy felvigyázói munkaköréből szükségszerűen következik, hogy köze volt foglyok halálához.



Az ítélet szemléletváltáshoz vezetett a német igazságszolgáltatásban, és a ZSt valamennyi ismert élő auschwitzi őr ügyében vizsgálatot kezdett.