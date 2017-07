Még ne csomagoljunk, kevésbé élhető a Mars, mint gondolták

A Mars felszínét borító sós ásványok megölik a baktériumokat - tárta fel egy csütörtökön közzétett tanulmány, amely arra a következtetésre jutott, hogy a vörös bolygó felszíne kevésbé élhető, mint azt korábban gondolták.

A Földön elvégzett laboratóriumi tesztekben a Marson talált perklorátokat vizsgálták, és kiderült, hogy ezek a sós vegyületek elpusztítják a Bacilus subtilis baktériumot, egy alapvető életformát - számolt be kutatásairól az Edinburghi Egyetem Fizikai és Asztronómiai karának két tudósa.



A perklorátok stabilak maradnak szobahőmérsékleten, a magas hőmérséklet aktiválja őket, a Mars azonban nagyon hideg. Jennifer Wadsworth és Charles Cockell tanulmányukban leírták, hogy a vegyületeket az UV-fény is aktiválta, hőhatás nélkül, amikor a Mars felszínéhez hasonló körülmények között vizsgálták. A vegyület percek alatt megölte a baktériumokat - hangsúlyozta a kutatópáros megjegyezve, hogy ezek alapján a planéta " kevésbé élhető, mint korábban gondolták".



Wadsworth hozzátette: ha életet akarunk találni a Marson, ezt figyelembe kell venni és a felszín alatt kell keresni az élet jeleit, ahol nincsenek kitéve a pusztító környezetnek.

A perklorátok természetes és mesterséges formában is megtalálhatók a Földön, de a Marson sokkal bőségesebben lelhetők föl. A vörös bolygón először 2008-ban a NASA Phoenix marsjárója talált perklorátokat.Wadsworth elmondta: az a tény, hogy a perklorátok megölik a B. subtilist UV-sugárzás jelenlétében, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az élet más formáit is elpusztítják. További teszteket végeznek majd, hogy megerősítsék ezt az elméletet - ismertette a phys.org tudományos portál.A perklorátokat sós csíkoknak vélt vonalakban észlelték először a Mars felszínén. A tudósok ezeket a sós csíkokat tekintették bizonyítéknak arra, hogy a Marson egykor folyékony halmazállapotú víz volt. A most közzétett tanulmány szerint azonban a sós kicsapódások "azon túl, hogy víz jelenlétére utalhatnak helyi régiókban, károsak lehetnek a sejtekre", ha perklorátokat tartalmaznak.A jó hír az, hogy a Mars robotokkal történő feltárásával a bolygóra került B. subtilis baktériumok nem valószínű, hogy sokáig életben maradnának.Másfelől széles körben elfogatott, hogy a vörös bolygón egykor rengeteg folyékony víz lehetett, és a planétán még mindig van víz fagyott állapotban a felszín alatt. A folyékony víz pedig az élet előfeltétele.