Fotográfiai múzeum nyílik Londonban

Fotográfiai múzeum nyílik a londoni East Enden, a Whitechapel Galéria szomszédságában. Az új intézményt a svéd Fotografiska hozza létre, amelynek már Stockholmban is van egy magánmúzeuma.



A Fotográfia Londoni Múzeumát az új White Chapel épületben alakítják ki mintegy 8300 négyzetméteren. A Fotografiska a jövőre elkészülő épületrészt 15 évre bérli majd - közölte az épület tulajdonosa, a Derwent London ingatlanfejlesztő vállalat.



Tommy Rönngren, Fotografiska vezetője közleményében hangsúlyozta, hogy a szervezet régóta keresett alkalmas helyet egy londoni múzeum megnyitására, és a brit főváros egyik legdinamikusabb részeként ismert Whitechapel ennek kitűnően megfelel majd.



A Fotografiska stockholmi kortárs fotómúzeumát Jan és Per Broman alapította 2010-ben, a gyűjtemény 5500 négyzetméteres területet foglal el. A galéria évente négy időszaki kiállításnak ad helyet, és olyan művészek munkáit mutatja be, mint David LaChapelle, Irving Penn vagy Helena Blomqvist.



Az artnewspaper.com hétfői cikkében további forrásokra hivatkozva azt is megemlítette, hogy a Fotografiska New Yorkban, a Park Avenue déli részén is bérelni akar egy csaknem 4200 négyzetméteres kiállítóteret a Gramercy Park közelében.