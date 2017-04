Emilia-Romagna térségébe látogatott Ferenc pápa

A 2012-ben földrengés sújtotta Emilia-Romagna tartományba látogatott vasárnap Ferenc pápa.



A katolikus egyházfő Carpi dómterén mutatott be misét mintegy hatvanezer ember előtt, akik az esős idő ellenére már kora reggeltől vártak, hogy a pápával találkozhassanak. A pápa azt mondta: életünket a nehézségekben hozott döntések határozzák meg. Olaszországnak ezt a részét 2012 májusában földrengés rázta meg, amelyben 28-an haltak meg, több ezren veszítették el otthonukat és 42 ezren munkahelyüket is. Carpi történelmi városközpontja súlyos károkat szenvedett, templomai és a dóm is romba dőlt. Ugyanitt XVI. Benedek pápa öt évvel ezelőtt a romok között mutatott be misét. Azóta a dómot újjáépítették.

Ferenc pápa homíliájában kijelentette: "van, akit az élet romjai szorítanak csapdába, és van, aki hozzátok hasonlóan, Isten segítségével a romokat a remény türelmével újjáépíti".Az egyházfő hozzátette, az élet "nagy miértjeivel" szemben két lehetséges út választható: vagy nem tudunk túllépni az elszenvedett sebeken, és lelkünk sötét barlangjaiba zárkózva szorongásba süllyedünk, vagy talpra állunk. "Ne engedjük, hogy az egyedüllét és a reménytelenség rabjaiként magunkon keseregjünk a velünk történteken, ne engedjünk a félelem haszontalan és eredményre nem vezető logikájának, beletörődéssel azt ismételve, hogy minden rosszul megy és semmi nem olyan mint régen volt."Ferenc pápa délután Mirandola városában a helyi lakosokkal találkozik. A város templomainak mindegyike megrongálódott az öt évvel ezelőtti földrengésben, főleg a Szent Ferenc-templom, amelynek egyedül a homlokzata maradt állva.