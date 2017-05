Elárverezik Elvis Presley magánrepülőgépét

Árverésre bocsátják Elvis Presley egykori magánrepülőjét, amely harminc évig parkolt egy új-mexikói kifutópályán.



A piros színű 1962-es Lockheed Jetstar kisgépben nincs motor és pilótafülkéje is alapos javításra szorul. A repülő belső dizájnját azonban maga Elvis tervezte: az utasteret piros bársonyülések és szőnyeg teszik kényelmessé. A gép évtizedek óta háborítatlanul áll Roswellben - számolt be róla a The Daily Telegraph című brit lap.



A licitálást vezető Liveauctioneers.com szerint a gép Elvis és apja, Vernon Presley tulajdona volt. Az aukciósház úgy véli, teljes renoválás után a világ bármely táján ki lehetne állítani, és vonzaná az érdeklődőket.



A roswelli repülőtér igazgatója, Scott Stark elmondta, hogy a repülő magántulajdon, és csak nagyon ritkán engedik a megtekintését, legutóbb 5-6 éve nézték meg látogatók. A tulajdonos, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, alkalmanként légi bemutatókon is engedélyezte a repülő bemutatását, de a közelmúltban úgy döntött, hogy eladja.



Az aukciót május 27-én rendezik Kaliforniában. Az előzetes becslések szerint 2-3,5 millió dollárért (550-960 millió forintért) kelhet el a relikvia.



Elvisnek több magángépe is volt. A legismertebb, a Lisa Marie a memphisi Gracelandben áll. A rock'n'roll királya, akinek kultusza máig töretlen, 42 évesen, 1977-ben hunyt el Memphisben.