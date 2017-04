Dortmundi merénylet: őrizetbe vettek egy embert

A kedd esti támadással kapcsolatban két ember került a hatóságok látókörébe. Mindketten az "iszlamista spektrumhoz" tartoznak. Házkutatást tartottak náluk, az egyiket őrizetbe vették. Egyelőre vizsgálják, hogy kezdeményezzék-e előzetes letartóztatását.

Az eddigi adatok szerint feltételezhetően terrorista hátterű merénylet történt, de az indíték egyelőre ismeretlen. A helyszínen három, azonos szövegezésű írást találtak, amelyek alapján "lehetségesnek tűnik az iszlamista háttér". A szöveget mindenekelőtt a muzulmán vallással és kultúrával foglalkozó tudomány, az iszlamológia elemzési szempontjai szerint vizsgálják - mondta a szóvivő.

A német sajtóban megjelent híreket megerősítve hozzátette, hogy az "Allah, a Könyörületes és Irgalmas nevében" kezdetű, aláírás nélküli szöveg tartalmazza azt a követelést, hogy vonják vissza az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi koalícióból a német légierő Tornado felderítő gépeit és zárják be a németországi Ramsteinnél működő amerikai légi bázist.

Az interneten megjelent egy másik szöveg is, amely szélsőbaloldali háttérre utal, ennek eredetisége az első értékelések alapján erősen kétséges - mondta Frauke Köhler. A robbanószerkezetekben fém szegecseket helyeztek el. Egy ilyen tárgy áthatolt az autóbusz szélvédőjén és belefúródott egy ülésbe. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt komoly baj - emelte ki a súlyos, állam elleni ügyekben illetékes ügyészség szóvivője. A pokolgépek összetételét és gyújtószerkezetét még tanulmányozzák.



Angela Merkel kancellár szerdai sajtónyilatkozatában visszataszító tettnek nevezte a BVB elleni támadást, és mielőbbi gyógyulást kívánt a sebesülteknek. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok mindent megtesznek az eset lehető leggyorsabb feltárásáért. A kancellár méltatta a szurkolók "nagyszerű szolidaritását", amely szavai szerint egyértelmű, világos üzenet az erőszak minden formája ellen. Hasonlóan nyilatkozott számos további vezető német politikus is, köztük a szövetségi kormány több minisztere és Martin Schulz, a szociáldemokrata párt (SPD) kancellárjelöltje, elnöke.



A BVB csapatát az AS Monaco elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőre szállító autóbusz ellen kedden 19.15-kor követtek el robbantásos merényletet a csapat dortmundi szállásának közelében, a városi stadiontól mintegy tíz kilométerre. Az ismeretlen elkövető vagy elkövetők három robbanószerkezetet rejtettek el egy parkolónál a sövényben. Mindhárom működésbe lépett, amikor a busz elhaladt mellettük. A különleges biztonsági felszerelésekkel, köztük megerősített szélvédőkkel ellátott jármű két helyen károsodott, és egy berepedt szélvédő megsebesítette Marc Bartrát, az együttes egyik védőjét. A spanyol légiós felületi sérülések mellett csonttörést szenvedett a jobb csuklójában, szerdára virradóra megoperálták. A busz útját biztosító egyik motoros rendőr légnyomási sérülést szenvedett és sokkot kapott. A mérkőzést elhalasztották szerda estére. A találkozón a szolidaritás jeleként részt vesz Hannelore Kraft észak-rajna-vesztfáliai tartományi miniszterelnök és Thomas de Maiziere szövetségi belügyminiszter.