Az Európai Déli Obszervatórium csillagászai megállapították, hogy csoportosan keletkeznek fiatal csillagok az Orion-ködben.

A szakértők nagyon fiatal csillagok három különböző populációjára bukkantak. Ez alapvetően megváltoztathatja a csillaghalmazok kialakulásáról szóló elméletet - közölte az Európai Déli Obszervatórium (ESO).

Az 1350 fényévnyi távolságra lévő Orion-köd az új csillagok születésének a Földhöz legközelebbi helyszíne. Tulajdonképpen két fényes csillagközi gázfelhő az Orion csillagképben, nagyon közel egymáshoz, részben egybefolyva.

Giacomo Beccari és kutatótársai felmérték az Orion-köd minden csillagának fényességét és pontos színét. Ezekből az adatokból megállapítható minden égitest tömege és kora. Az elemzés révén meglepő módon ugyanabban a csillaghalmazban fiatal csillagok három különböző korú csoportját találták.

- Ez a felfedezés nagyon fontos számunkra, mert azt jelenti, hogy egy halmaznak nem ugyanabban az időben keletkezik mindegyik csillaga - fejtette ki Monika Petr-Gotzens kutató.

Eddig a csillagászok abból indultak ki, hogy egy csillaghalmaz csillagai ugyanolyan korúak. Az új megfigyelések arra is utalnak, hogy a csillagkeletkezés nemcsak hogy csoportosan történik, hanem jóval gyorsabban is megy végbe, mint ahogyan azt eddig hitték.

A csillagászok az Astronomy & Astrophysics című szaklap következő kiadásában mutatják be eredményeiket.