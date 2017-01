A brit királyi fotóakadémia tagja lett Katalin hercegnő

Tiszteletbeli örökös tagjává fogadta kedden Katalin cambridge-i hercegnőt a brit fotográfusok királyi társasága.



Az akadémiai rangú szakmai szervezet vezérigazgatója, Michael Pritchard Vilmos herceg feleségének "tehetségével és lelkes elszántságával" indokolta a döntést.



A 34 éves Katalin - polgári nevén Kate Middleton, aki hat éve házasodott össze Vilmossal, II. Erzsébet királynő unokájával, a brit trón majdani várományosával - elfogadta az akadémia által felajánlott tiszteletbeli tagságot.



A hercegnő régóta szenvedélyes és tehetséges amatőr fotós hírében áll. Ő készítette másodszülött gyermekük, Charlotte hercegnő első születésnapi fotóit is, amelyeket a Kensington-palota - a hercegi házaspár londoni hivatala és rezidenciája - tavaly a gyermekről készült hivatalos fotósorozatként tett közzé.



Katalin már korábban is készített hivatalos felvételnek minősülő portrékat férjéről és elsőszülött gyermekükről, György hercegről, valamint közös utazásaikról is. A Royal Photographic Society 1853-ban alakult. Első fővédnöke Viktória királynő és férje, Albert herceg - a jelenlegi uralkodó üknagyszülei - voltak.



A patinás fotóakadémia tagjai közé tartozik sok más nagy név mellett az amerikai Annie Leibovitz, a kortárs portréfotó-művészet egyik legelismertebb sztárja, aki II. Erzsébet királynőről is több hivatalos fotóportrét készített.