Vizes vb: a versenyzők dicsérik a szervezést

Több neves versenyző és szakember szerint is Magyarország fantasztikus házigazdája a 17. vizes világbajnokságnak, s ez a véleménye az egyik leghíresebb amerikai szakírónak, aki Michael Phelps könyvének társszerzője.



Alan Abrahamson a 3wiresports.com oldalon vasárnap megjelent írásában a fővárost, a versenyhelyszíneket és a hangulatot is méltatta, a másfél hete pénteken rendezett nyitóünnepséget pedig lenyűgözőnek nevezte.



"Húsz éve tudósítok olimpiákról, s természetesen ez csak egy vélemény, de ez a megnyitó, itt a Duna felett a legjobb volt, amit eddig láttam, leszámítva a 2008-as pekingi játékokét" - írta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) médiabizottságának tagja, aki korábban a Los Angeles Times vezető sporttudósítója, illetve az NBC Olympics online stábjának vezetője is volt.



A cikkben az ausztrál úszókapitány, az amerikaiak veterán úszója, Matt Grevers, és a magyar származású olasz műugró, Noemi Batki éppúgy dicsérte a vb-t, a hangulatot, a várost, mint a vasárnap az ausztrál gyorsváltóval ezüstérmes Bronte Campbell, vagy a vegyespárosban harmadik amerikai műszó, Kanako Spendlove.



"Mindenekelőtt, szép munka Magyarország" - kezdte az úszóversenyek előtti sajtótájékoztatóját Jacco Verhaeren ausztrál kapitány. Míg Grevers, a londoni játékok hátúszó bajnoka azzal nyitott az amerikaiak sajtóeseményén, hogy "Magyarország elvarázsolt". Utóbbi azt is megjegyezte, hogy a versenyzők számára örök emlék marad majd, hogy a Duna Arénába vízitaxival utazhatnak.



Bronte Campbell a várost dicsérte, a szép régi épületeket, s azt, hogy a magyar emberek kedvesek. Egyúttal jelezte, izgatottan várja, hogy majd a versenyek utáni három napban bejárja a fővárost.



Abrahamson külön kiemelte a Duna Arénát, emlékeztetve arra, hogy mindössze 18 hónap alatt épült fel, s Magyarország 2015-ben beugróként vállalta el a rendezést a mexikói Guadalajara visszalépése után. Nem ment el szó nélkül a Városligetben felállított műúszó medence mellett sem, melyet Kanako Spendlove is dicsért.



"Ez az egyik legjobb medence, amiben valaha úsztam, lenyűgöző helyszín, melyet soha nem felejtek el" - mondta Spendlove.



A cikkben Noemi Batki a műugrásnak is otthon adó Duna Arénát magasztalta, de beszélt a hazai közönségről, mely magyarként biztatta őt a versenyek során.



"Budapesten versenyezni remek volt, úgy éreztem mintha hazai pályán ugranék" - mondta Batki azt hozzátéve, hogy azért is nyűgözte le a közönség fogadtatása, mert még kisgyerekként hagyta el Magyarországot, s azóta Olaszországban él.



Abrahamson cikkében többször visszatért a 2024-es olimpia pályázat visszavonására, melyet sajnálatosnak tart, megjegyezve, hogy egy Los Angelesből érkezett vendég is ezt mondta neki a napokban. Összegzésként pedig megjegyezte, hogy ugyan az első naptól fogva ezekhez hasonló méltató szavakat hallani mindenkitől, ám a magyaroknak nem ez volt a fő célja a vb-vel.



A világbajnokság csak azt bizonyítja szerinte ismét, hogy Magyarország egy olyan fontos ország, mely fenntartja magának a jogot, hogy az egész világot meglepje, ugyanakkor nem szabadna senkinek sem meglepődnie, hiszen a magyarok rendszeresen túlteljesítik a várakozásokat.



Az olimpiai pályázat visszavonásával kapcsolatban szerinte el kell fogadni az emberek akaratát, de meglátása szerint az egészen biztos, hogy Budapest kiváló házigazdája lenne a játékoknak.