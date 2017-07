Új szakmai stábbal készül az idényre a PTE-PEAC

A tao-pályázat kapcsán várhatóan megnövekvő feladatmennyiség jobb elosztása miatt, valamint az újabb generációk aktívabb részvételének szándékával megújult vezetési struktúrában vág neki a következő szezonnak a PTE-PEAC.



A férfi NB I.-es és a női NB II.-es röplabdaszakosztály közös irányítás alá kerül. A sok szakszakosztályt magába foglaló PEAC elnökségében Dr. Horváth Balázs képviseli a röplabda sportágat, a mindennapi feladatokat pedig hármas vezetőség látja el: Demeter András technikai vezető, Fodor Dániel gazdasági vezető és Gyöngyösi Zoltán szakmai vezető.

Véglegessé vált a szakosztályok edzőinek névsora is.



Női NB II.

Felnőtt csapat: Szabó Dávid.

Utánpótlás: Szarka Vivienn, Portik Ádám, Schrauff Júlia.



Férfi NB I.

Felnőtt csapat: Gyöngyösi Zoltán, Storcz Tamás

Utánpótlás: Gyöngyösi Zoltán, Szabó Tamás, Demeter András, Storcz Tamás.

A női felnőtt csapat kerete még alakulóban van, de a tavaly az NB II. nyugati csoportjában 2. helyen végző együttes döntő többsége továbbra is a PEAC-ban marad. Bár az ellenfeleket még nem ismerjük pontosan, de a dobogós hely mindenképpen reális célkitűzésnek tűnik.

A férfiak tavaly döntően első éves juniorokkal vágtak neki a bajnokságnak, így nem meglepő, hogy az utolsó helyen végeztek. Bíztató azonban, hogy alkalmanként három csapat felett is tudtak győzelmet aratni (DEAC, Sümegi RE, MAFC), a junior bajnokságban pedig 6. helyen végeztek. Mindezeket figyelembe véve a vezetőség a keret megerősítését tűzte ki célul. A cél továbbra is a döntően helyiekre, egyetemistákra épülő csapat, melynek tagjai munka vagy tanulás mellett röplabdáznak, de ezzel együtt szeretne a PEAC felzárkózni az NB I. középmezőnyéhez.

Távozó előre láthatóan csak egy lesz, Arrun Nesarajah befejezte pécsi tanulmányait, ugyanakkor Storcz Tamás és Demeter András a szakosztálynál betöltött több feladatuk miatt csak részben tudnak játékosként is szerepelni. Szerencsére azonban van már több érkező is! Horváth Balázs szélső ütő tavaly idény közben tért vissza Pécsre a MAFC-ból, és vállalt egy újabb szezont, valamint Kaszás Zoltán liberó is újra játszani fog. Két érkezővel már megegyezett szóban a vezetőség, Dolgos Attila feladó és Soós András center Sümegről igazolnak át, mindketten jelentős erősítést jelenthetnek a következő szezonban.

Folytatja egyetemi tanulmányait Leopold Schwind, így center poszton tovább erősödik a Pécs. Új szerzemény még Szabó Szilárd feladó-átló, akit egyelőre még képezni kell, de fizikai adottságai és labdaügyessége révén néhány éven belül nagy hasznára lehet a csapatnak. Bár konkrét kiszemeltek nincsenek, de további egy-két fő leigazolásban még gondolkodik a szakmai stáb.

- A tavalyi évünk tanulópénz volt, a fiataljaink lehetőséget kaptak a fejlődésre, de bebizonyosodott, hogy önmagukban egyelőre nem tudnak a felnőtt bajnokság terheivel megbirkózni. Ha újabb igazolásunk már nem is lesz, a most meglévő keretet alkalmasnak tartom arra, hogy jó mérkőzéseket vívjunk, és elmozduljunk a bajnokság alsó régiójából. Különösen Dolgos Attila leigazolásának örülök, mert szakmailag sokat jelent egy rutinos, komoly első osztályú múlttal rendelkező irányító a pályán, ráadásul ő a barátunk is, egyetemi évei alatt a PEAC-ban játszott, ezért a beilleszkedéssel sem lehet gond - mondta Gyöngyösi Zoltán edző.