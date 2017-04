Születésnapos csatárára emlékezik a PMFC

Ma lenne 84 esztendős Opava József, a korábbi gólerős csatár, aki 1956 és 1963 között erősítette a Pécsi Dózsát.



A PMFC jogelődjében, a Pécsi Dózsában egykoron számtalan kiváló labdarúgó fordult meg. Vitathatatlanul közéjük tartozott a korábbi gólerős csatár, Opava József (képünkön bal oldalon), aki 1933. április 5-én látta meg a napvilágot Pécsett. Az Újhegyen nevelkedő, barátai között gyakran csak „Opsi" becenévre hallgató játékos 17 évesen már bemutatkozhatott az NB II-ben, a Bányász gárdájában.

Egészen fiatalon, 1952-ben aztán nem mindennapi módon Nógrád megyében, egészen pontosan Salgótarjánban találta magát. Visszaemlékezése szerint az a bizonyos nagy fekete autó vitte el oda. Kölcsönben az élvonalbeli SBTC-hez került, ahol több mint három évig futballozott. Első NB I-es meccsét a Szombathely ellen játszotta és bár kikaptak 3-1-re, de a fekete-fehérek gólját ő szerezte.

A „stécé", vagyis a Salgótarjáni Bányász Torna Club labdarúgócsapatában 1952 és 1955 között összesen 97 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a remek gólérzékenységgel megáldott középcsatár. Ezalatt csak úgy ontotta magából a találatokat, négy szezon alatt 32 gólt szerzett. Nem egy olyan első osztályú találkozója volt, amely során duplázni, vagy épp triplázni tudott az ellenfelek nagy bánatára.

Az SBTC-ből aztán behívták az utánpótlás-válogatottba, amely tagjaként megjárta a távoli Kínát is. Az észak-magyarországi város csapatában kétségkívül jól ment neki a játék, ugyanakkor folyamatosan hazahúzott a szíve a baranyai megyeszékhelyre. Ám, ha nem így alakul az élete, akkor minden bizonnyal nem ismerte volna meg későbbi feleségét, akivel hosszú évtizedeken keresztül boldogan éltek.

Opava József álma aztán 1956-ban válhatott valóra, amikor is a Pécsi Dózsába került. A Hungária úton még lakást is kaptak, ott nevelték az akkor már egy éves kislányukat. A lila-fehéreknél szintén jó társaságba került, hamar felvette a ritmust. Első pécsi szezonjában öt góllal segítette az NB I-es gárdát. Rendkívüli módon szerette a focit, nem is nagyon törődött mással, csak játszott és rúgta a gólokat. Az élvonalban összesen 27-et szerzett a klub színeiben.

Talán egyik legszebb emléke lehetett, amikor 1960. július 31-én négy gólt szerzett a Diósgyőr ellen 5-2-re megnyert hazai bajnokin. De említhetnénk azt is, hogy egy fordulóval később duplázni tudott a Ferencváros vendégeként. Sajnos azonban a támadó pályafutását sérülések is hátráltatták, ám ezek nem tántorították el, miként az sem, amikor az NB II-be kényszerültek. A Dózsában 1963-ig összesen 90 bajnoki mérkőzést játszott.

Utolsó szezonjában társaival együtt a nemzetközi porondon is megmutathatta magát, mégpedig a Rappan Kupában. A csoportkörben gólt lőtt többek között a holland FC Blau-Witt Amsterdamnak, a német VfV Hildesheimnek, még később betalált az NK Rijeka hálójába is, az elődöntőben azonban már nem tudták legyőzni az olasz Padova gárdáját, ám így is tiszteletre méltó a szereplésük.

A támadó a profi labdarúgástól elköszönve a megyei osztályban szereplő Pécsi Bányászban folytatta pályafutását, ahol 1967-ig 42 gólig jutott. Két évvel később aztán abbahagyatták vele a futballt, újra eljött érte a nagy fekete autó. Kisebb kitérők után nyugdíjazásáig, 1986-ig a Vasasi Bányász edzője volt, csapata szerepelt a harmadik vonalban is.

Opava József 70. életévében, 2003. december 25-én hunyt el gyógyíthatatlan betegségét követően. Végső nyughelyéül a Pécsi Köztemető szolgál, utolsó útjára családja, rokonai és barátai kísérték el 2004. január 7-én.

A Pécsi Dózsa SC labdarúgócsapatának egykori kiváló középcsatára ma lenne 84 esztendős. Emlékét örökké megőrizzük! - emlékezett meg az egykori futballistáról a PMFC hivatalos oldala.