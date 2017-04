Rekordnagyságú lesz a mezőny az idei Dunai Regattán

Több mint hétszáz nevezés érkezett a jövő szombaton a Műegyetem rakparton ötödik alkalommal sorra kerülő Dunai Regatta sport- és kulturális fesztivál sporteseményeire.



A csütörtöki sajtótájékoztatón Gorácz Anikó, a szervező Antall József Tudásközpont (AJTK) arculat- és kommunikációs irodájának vezetője emlékeztetett rá, az induláskor az volt a cél, hogy a sport segítségével közösségformáló eseményt hívjanak életre, amikor a Duna két partján lévő egyetemek hallgatóit a folyó nem elválasztja, hanem összeköti.

Basa Balázs, a Dunai Regatta projektvezetője arról beszélt, hogy az idén minden rekordot megdönt a sportrendezvényekre jelentkezők száma: az evezősversenyen 18 hazai és két külföldi - a hannoveri és a maastrichti - egyetem egysége vesz részt, míg sárkányhajóban 18 csapat, vagyis közel ötszáz fő húzza majd a lapátokat.

Míg a Dunán evezős- és sárkányhajó-verseny zajlik, a parton az extrémsportok, valamint a többi között a strandröplabda, a gördeszka és a lábtenisz képviselői mutatják be tudásukat.

Járosi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke kiemelte, hogy sportáguk egyre népszerűbb itthon, ezt jelzi az eseményre jelentkezők nagy száma. Arról is beszélt, hogy idén új szabályt vezetnek be, miszerint minden hajóban ülnie kell legalább nyolc női versenyzőnek is.

Pétervári-Molnár Bendegúz olimpikon evezős - aki az elsőt kivéve valamennyi regattán részt vett - a verseny sportértékét emelte ki, amikor hangsúlyozta, mekkora erőfeszítés szükség a táv teljesítéséhez.

A Dunán 19 óráig zajlanak majd a versenyek, a parton viszont másnap hajnalig tartanak az ingyenes kulturális programok, amelyeket az öt egyetemi zenekar fellépése színesít.