Rangos úszóversenyen győzött Kenderesi Tamás

Három számban avattak magyar győztest a hagyományos római nemzetközi úszóviadalon, a Sette Collin (Hét Domb) szombaton: Kapás Boglárka 800 méter gyorson, Kenderesi Tamás 200 méter pillangón, Verrasztó Dávid pedig 400 méter vegyesen nyert a második versenynapon.

Kapás, aki pénteken a 400 méteres gyors döntőjében diadalmaskodott, 1500 méter gyorson pedig másodikként csapott a célba, a szombati programban 800 méter gyorson volt érdekelt, és a verseny honlapjának beszámolója szerint magabiztosan lett első (8:23.71 p), másodperceket verve a döntős mezőnyre.



A férfiaknál Verrasztó Dávid és Kenderesi Tamás is versenycsúccsal győzött: előbbi 400 méter vegyesen zárt az élen az 54. Sette Colli történetének eddigi legjobb időeredményével (4:07.47), míg utóbbi a 200 méter pillangó döntőjében ért elsőként célba 1:54.33 perc alatt, megjavítva Cseh László 1:54.69-es versenyrekordját. Ebben a számban Biczó Bence negyedik lett (1:56.22), míg a leghosszabb vegyes fináléjában Gyurta Gergely hatodikként érkezett be (4:18.63).



Szilágyi Liliána bronzéremmel gazdagodott, miután a harmadik időt úszta 100 méter pillangón (58.48 mp).



A nyitónapon 50 méter pillangón ezüstérmes Balog Gábor szombaton is másodikként végzett, ezúttal 100 méter háton (54.59 mp). A férfiak 200 méteres gyorsúszó számában Kozma Dominik a selejtező kilencedikjeként nem jutott be az A döntőbe, a B-ben viszont második lett 1:48.11 perccel, ezzel az idővel a legjobbak között harmadikként végzett volna.