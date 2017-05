Pörgős heteken vannak túl a Fordan táncosai, szinte minden hétvégén dupláztak

Nem unatkoztak a fordanos táncosok az elmúlt hetekben, hiszen minden hétvégére jutott egy-két megmérettetés hazai és nemzetközi táncparketten egyaránt. Háromszor jártak Budapesten, Mór, Veszprém és a horvátországi Slavonski Brod melletT hazai pályán is táncolt több mint 300 versenyzőjük.



Április legvégén több mint 100 Fashion Dance táncos utazott Budapestre, a Magyar Bajnokságra. Máté Melinda és Molnár Ákos tanítványai közül Start kategóriában 5 arany és 4 ezüst minősítést szereztek, a versenyzők közül a serdülő „Super Wo-Men" II., az „Amazing Ladies" III., a junior „Dance for Crazy" VI. helyezést ért el.

A horvátországi Slavonski Brod volt a következő állomás. Itt Nemzetközi Akrobatikus Rock 'n' Roll versenyen bizonyíthatott a klub két leányformációja. Nagyszerű eredmények születtek a népes mezőnyben, a „Gassy Girls" junior formáció megnyerte a versenyt, míg a „Mi-Nők" felnőtt női formáció II. helyezést ért el. Edzőik Majorlaki Ágnes, Pónya Judit és Papp Viktor.

Másnap Móron dunántúli akrobatikus rock 'n' roll versenyen indultak a fordanos fiatalok. Itt szintén sikerrel zárhatták a napot, hiszen az „Iconic" felnőtt női nemzeti kisformáció nagy fölénnyel nyerte a bajnokságot. A „Gassy Girls" junior kisformáció ugyan még nem heverte ki az előző napi horvát versenyt, de azért betáncolta magát a móri döntőbe, és végül VII. lett.

Május 13-án több mint 500 rock 'n' roll és fashion dance táncos népesítette be a Lauber Dezső Sportcsarnokot. A pécsieken kívül a megyéből érkeztek bólyi, szajki, szederkényi, mohácsi és pécsváradi táncosok is, de több pesti klub, valamint Szekszárd és Mosonmagyaróvár is nevezett a III. Ernszt Fashion Dance Magyar Kupa, Minősítő Verseny és Csapatbajnokságra. Nyolc csapat versengett a Fordan Táncklub csapatbajnoki címéért. A bajnok ezúttal a „Best Girls" (rock 'n' roll) az „Amazing Ladies" (fashion dance) és a Balogh Nikol-Cziráki Teréz (fashion dance duó) összeállítású csapat lett. Felkészítők Kiticsics Kata, Molnár Ákos és Máté Melinda voltak. Start kategóriában a rocky-sok között a pécsváradi „Táncoló Cipellők" (edzők Heckerné Jagados Dia és Jagados Dominika) lett az abszolút győztes. A legjobb Fashion Dance start csapat pedig a "Dance Flow" lett Molnár Ákos felkészítésében. A leglátványosabb versenykategória a Free Style Masters volt, ahol II. helyezést ért el Molnár Ákos csapata, az „Illusion".

Másnap Budapestre utaztak a fordanosok a Magyar Látványtánc Sportszövetség „B" kategóriás Országos Bajnokságára. Máté Melinda tanítványai a „Super Wo-Men és Bad Girls" gyermek csapat 6., a serdülő „Dance for Crazy" pedig 8. helyezést ért el a rangos mezőnyben.

A Magyar TáncSport Szakszövetség tavaszi idényének utolsó országos akrobatikus rock 'n' roll versenyét rendezték Veszprémben. Itt a női nemzeti kisformációban volt érdekelt két fordanos formáció. Hozta formáját a legrégebbi női csapat az „Iconic" nemzeti kisformáció. A rutinos egység magabiztos versenyzéssel került az országos verseny döntőjébe, ahol végül az értékes 7. helyet szerezte meg, míg a „Mi-Nők" csapata 12. hellyel zárta a több mint 10 órás táncversenyt. Edzőik Majorlaki Ágnes, Pónya Judit és Papp Viktor.

Másnap két csapat indult útnak a Magyar Látványtánc Sportszövetség „A" kategóriás Országos Bajnokságára. A 14 fős „Elysium" kétszeres Európa-bajnok női formáció méltó volt hírnevéhez, hiszen a kiemelkedő pontszámú arany minősítés mellett Majorlaki Ágnes edző koreográfiája elnyerte „az Országos Bajnokság Legjobb Koreográfiája" különdíjat is. A másik fordanos csapat, az „Illusion" POP csoport kategóriában versenyzett és Molnár Ákos tanítványai hét csapatból a II. helyezést szerezték meg szintén magas értékelési pontszámmal. Ezekkel a nagyszerű eredményekkel mindkét formáció kvalifikálta magát a Látványtánc Európa-bajnokságra, melyet június 29. és július 2. között Budapesten rendeznek.

A Látványtánc Eb mellett lesz még egy fontos versenye a fordanos táncosoknak. Poór András és Görbe Anita válogatott párosuk június 3-án Zágrábban Világkupán fogja képviselni a nemzeti színeket. Papp Viktor és Majorlaki Ágnes tanítványai jelenleg a világranglistán 15. helyen állnak.