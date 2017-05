Pécsi focicsapat is részt vehet Neymar bajnokságán

Hétfőig lehet jelentkezni a Neymar Jr's Five focibajnokság pécsi selejtezőjére, amit a Melinda Parkban rendeznek meg jövő szombaton.



Hazánkban is megrendezik a 2016-ban nagy sikerrel debütáló Neymar Jr's Five elnevezésű futballbajnokságot. A tavalyi meccssorozaton 47 nemzet több mint 65 000 tehetséges amatőr focistája képviseltette magát, ám idén még nagyobb lesz a mezőny: összesen 53 ország, köztük Magyarország is rendez majd regionális selejtezőket májusban, hogy eljuttassák nemzetük legjobbjait a Brazíliában megrendezett döntőig.

A Neymar Jr's Five a grundfoci szabályait ötvözi egy nagyszabású világbajnoksággal, ahol félszáz nemzet legjobbjai csaphatnak össze a brazil csatár szülőhazájában megrendezett döntőn. A koncepciót a street futball inspirálta, melyen maga Neymar Jr is felnőtt Sao Paulo utcáin: minden alkalommal, amikor egy csapat gólt lő, az ellenféltől kiáll egy játékos. Egy meccs 10 percig, vagy addig tart, amíg az egyik csapat el nem veszíti az összes játékosát.

A bajnokságot 16-25 év közötti fiúknak és lányoknak hirdetik meg, 5 fős csapatok jelentkezését várják. Minden csapatban két csere lehet. Idén új szabály, hogy a válogatott két tagja 25 év feletti lehet. A világdöntőt idén is a brazíliai Praia Grande-ban, az Instituto Projeto Neymar Jr stadionban rendezik meg.

Idén májusban Magyarország is keresi a legjobb amatőr futballistákat, akik hazánkat képviselhetik a júliusi bajnokságon. Regionális selejtezőket Pécsett, Szegeden, Budapesten és Debrecenben rendeznek majd, jelentkezni már lehet a http://www.neymarjrsfive.com/hu/HU/ weboldalon. A magyarországi selejtezők csoportgyőztesei május 27-én csapnak majd össze Budapesten, a BME Sporttelepén, ahol eldől, ki képviselheti majd hazánkat a júliusi brazíliai döntőn.

A tavalyi világbajnokok, a brazil Anjos da Bola nevű csapat egy VIP utazást nyert Barcelonába, ahol személyesen találkozhattak Neymar Jr-ral a FC Barcelona stadionban.