Pécs a mazsorett egyik fellegvára, már nemzetközi szinten is sikeresek a lányok

Nagyot nőtt a mazsorett népszerűsége az elmúlt öt évben városunkban. A pécsiek nemzetközi szinten is megállják a helyüket, nemrég például egy szerbiai versenyen tizenegy első helyezést értek el. A Baranya Mazsorett Egyesület vezetője szerint a sportág arra tanít, hogyan kell becsülettel győzni és méltósággal veszíteni.

Sikerrel zajlott nemrég az I. Pécsi Mazsorett Fesztivál. A rendezvény is mutatta, nagy népszerűségnek örvend a sportág városunkban. Az elmúlt időszakban több új csoport is alakult, ilyen a Baranya Mazsorett Egyesület is.

- Jelenleg hatvanöt taggal büszkélkedhetünk, három iskolában tartunk edzéseket, így az utánpótlással sincs probléma. Gyakorlatilag bármikor lehet jelentkezni hozzánk - nyilatkozta Házenauer Vivien, a csapat vezetője.

„Minden úgy sikerült, ahogy szerettük volna” Az I. Pécsi Mazsorett Fesztivált újabbak követik majd.

- A rendezvény úgy zajlott, ahogy elképzeltük. Nagyon örülünk, hogy otthont adhattunk egy ilyen eseménynek, hiszen a városban kifejezetten mazsorett fesztiválra eddig nem volt példa. Szeretnénk hasonló színvonalon és sikerrel megszervezni minden évben, így jövőre is. Legfőbb célunk, hogy a rendezvény nemzetközi legyen - mondta Házenauer Vivien.

Az egyesületnél négy korcsoporttal (mini, kadett, junior és senior) foglalkoznak. A mazsorettet már egészen kis korban ki lehet próbálni, a pécsiek legfiatalabb tagjai például még csak ötéves. A legidősebb versenyzőjük is fiatal, ám ő a huszonöt esztendejével a sportágban már a rutinosak közé tartozik.

Mint megtudtuk, manapság a mazsorett már nem csak a fúvószenekar előtt menetelő hölgykoszorút jelenti. Jóval többről, egy önálló műfajról van szó.

- Ez az úgynevezett mazsorettsport, amely ma Magyarországon a legnépszerűbb a műfajon belül. Több hazai szövetség is működik, számos versenyt rendeznek. Különböző stílusú alaplépésekre és táncműfajokra építik a botforgatást, így alakulnak ki a szemet kápráztató koreográfiák.

A Baranya Mazsorett Egyesület évente hat-hét megmérettetésen vesz részt. Legutóbb Szerbiában egy nemzetközi versenyen indultak, ahol tizenegy első helyezést értek el, tavaly pedig Európa-bajnoki címet szereztek.

- A mazsorett sokak számára talán csak egy tánc, ahol botokat forgatnak, ennél azonban jóval többről van szó. A legfontosabb talán, hogy megtanít arra, mit jelent a csapat, hogyan álljunk együtt színpadra. Felelősek vagyunk egymásért, ez pedig motivációt ad a gyakorláshoz. Ami pedig az életben is nagyon fontos, megtanít, hogyan kell méltósággal veszíteni és hogyan kell becsülettel győzni - fogalmazott Házenauer Vivien.



Képünkön: színpadon a pécsi mazsorettes lányok.