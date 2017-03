Papíron még derbi: a Komlót fogadja a PMFC, Márton Gábor durva meccsre számít

Vasárnap már a szezon 24. bajnokiját játssza a PMFC, ráadásul az ősi rivális Komló ellen. A találkozón a piros-feketék az esélyesek, még úgyis, hogy némiképp tartalékos hadrendben kell majd kivonulniuk. Márton Gábor vezetőedző reméli, hogy sok nézőt örvendeztethetnek meg és az elképzeléseit a játékosok megtöltik tartalommal.



Egyébként is fiatalnak számít az idei PMFC, most hétvégén ráadásul két rutinos játékos is hiányozni fog, hiszen eltiltás miatt sem Koller Krisztián, sem Fellai József nem játszhat.

- Nem szeretek azzal foglalkozni, hogy ki van és ki nincs. Azoknak kell megoldani a feladatot, akik játszani fognak, és úgy gondolom, hogy meg is fogják. A tabellán biztosan nem véletlenül van két pontja a Komlónak, minden szerénytelenség nélkül úgy vélem, nem kérdés, melyik a jobb csapat. Egy dologtól félek, hogy ellenfelünk ütni, vágni, rúgni fog. Most természetesen nem a kemény játékról beszélek, hanem a durva és sportszerűtlen megmozdulásokról. Bízom benne, hogy ezt a játékvezető időben megállítja, ha így lesz, akkor meg is nyerjük a mérkőzést. Amennyiben ezt a stílust engedik a kék-fehéreknek, akkor viszont nehéz meccs elé nézünk - latolgatta az esélyeket Márton Gábor.

A délután négy órakor kezdődő bajnoki mérkőzésre ezúttal az északi ülő (A-tól F-ig), a keleti B-közép és a nyugati „Vendég" szektort nyitják meg a szurkolóknak. Kapunyitás három órakor.

A belépőjegyek ára továbbra is egységesen 500 forint, 14 év alatt, illetve 65 felett pedig ingyenesen tekinthető meg a találkozó. A jegyeket a helyszínen a B-közép bejáratánál, a Stadion utcában található 2-es, illetve északon, a Szigeti útnál a 4-es, 5-ös és 6-os pénztárban lehet megvenni.

Belépéshez a B-közép szektorba a 3-as, az északi ülő szektorba az 5-ös, míg a Vendég szektorba a 7-es kaput javasolják. Az elővételes jeggyel, vagy bérlettel rendelkezőknek megnyitják a 6/B kaput is, ahol gyorsabban juthatnak be.