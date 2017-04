Nem lesz könnyű dolga a PMFC csapatának

Április másodikán, vasárnap délután fél öttől Szentlőrincen vendégszerepel a PMFC az NB III Közép-csoport 25. fordulójában. A baranyai riválist ősszel nehezen, nagy csatában tudta csak megverni a csapat, ezért most is résen kell lenniük.



- Fura lesz volt csapatom ellen ülni a kispadon. Nagyon sok mindent köszönhetek a PMFC-nek, egyrészt a piros-feketéknél nevelkedtem, ott lettem NB I-es játékos, később pedig edzettem a különböző korosztályokat. Úgy gondolom, egy jó csapat ellen fogunk játszani, amely nem véletlenül áll a tabella harmadik helyén. Ennek ellenére akármilyen erősek is, a győzelemre fogunk törekedni - mondta el honlapunknak Turi Zsolt, a Szentlőrinc SE vezetőedzője.

Fel van tehát adva a lecke a pécsieknek április másodikára, akik vasárnap ismét „visszakaphatják" karmesterüket, Koller Krisztiánt. Mint ismert, csapatkapitányuk az előző fordulót tizedik sárga lapja miatt kénytelen volt kihagyni, ráadásul pont a Komló elleni rangadón nem játszhatott. A rutinos középpályás ugyanakkor már várja, hogy ismét pályára léphessen a csapattal.

- Minden játékossal megesik, hogy ki kell hagynia egy meccset. Szerencsére nem állt meg az élet, a fiúk megoldották a feladatot. Várom a folytatást, nem hiszem, hogy bármiben lemaradásom lenne egy meccs elmulasztása miatt. Lelkiismeretesen végigdolgoztam az edzéseket, a meccsterhelés ugyan kimaradt, de szerintem ez nem okoz számomra gondot a folytatásban - fogalmazott Koller Krisztián.

Az őszi meccsen a vendégek egy sikeresen értékesített büntető révén korán vezetéshez jutottak, majd ezt követően jól tartották magukat. A játékrész végén azonban sikerült az egyenlítés, majd pedig a szünetet követően Koller Krisztián tizenegyesével tudtak győzni. A játékos szerint ebből kiindulva vasárnap sem lesz könnyű dolgunk.

- Számomra meglepő volt, hogy az idény legjobb játékával rukkolt elő ellenünk a Szentlőrinc. Ősszel kimondottan jól futballoztak, valószínűleg ez most is érvényesülni fog, hiszen a csapatban sok a pécsi kötődésű focista, ilyenkor akarva-akaratlanul bennük van egy plusz motiváció. Számítok rá, hogy ezúttal is nagy elánnal esnek nekünk, ugyanakkor bízom a társaimban. Nem lesz könnyű dolgunk, de a saját játékunkra koncentrálva nem okozhat gondot a Szentlőrinc legyőzése - tette hozzá Koller Krisztián.