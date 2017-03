Négyes döntőt játszik hétvégén a Rátgéber Akadémia

A Rátgéber Akadémia kadett leány csapata március 4-5-én részt vesz az Adria Liga négyes döntőjén Zágrábban. A Final Fourba a pécsieken kívül egy horvát, egy bosnyák és egy szlovén csapat került.



A Rátgéber Akadémia kadett leány csapata 8 mérkőzésből 7 győzelemmel jutott a legjobb négy csapat közé az Adria Ligában. A négyes döntőt Zágrábban rendezik március 4-5-e között a horvát Tresnjevka 2009, a szlovén Triglav, a bosnyák Livno és a Rátgéber Akadémia részvételével.

Az Adria Liga statisztikáit böngészve is kiderül, a pécsi lányok kitettek magukért a rangos nemzetközi versenysorozat során, több kategóriában listavezetők. Wentzel Nóra a Feniks ellen szerzett 33 ponttal, valamint az összesen 143 dobott pontjával vezeti a ranglistát, Jelena Radonjic a Jedinstvo ellen kiosztott 9 gólpasszával és összesen 38 assziszttal listaelső, Kovács Kitti pedig 8,13-as lepattanóátlaggal, valamint összesen 65 lepattanóval szintén dobogós.

„Kicsit meglepett minket a torna időpontja, mivel eredetileg egy hónappal később lett volna a Final Four, az elmúlt időszakban pedig a lányok nagy része a junior országos döntőre készült. Mindemelett teljes elánnal készülünk, a lányoknak hatalmas élmény lesz egy nemzetközi döntőben való részvétel!" - mondta el Ninkovics Marija vezetőedző.

„A szombati, Tresnjevka elleni találkozó egy döntőnek is beillene, hiszen az eddigi eredmények alapján a mezőny két legerősebb csapata csap majd össze az elődöntőben. Ezért 100%-osan erre a meccsre koncentrálunk a felkészüléskor. A tornán horvát, szlovén, bosnyák, szerb és magyar korosztályos válogatottak is szerepelnek, nagyon rangos nemzetközi mezőnyben mérhetjük fel, hol tartanak játékosaink, és hol tart ez a korosztály. Rengeteget fejlődött csapatunk az Adria Liga versenysorozata alatt, erős meccseket játszhattunk, játékosainknak agresszív, kemény védekezés ellen kellett bizonyítaniuk, más kosárkultúrákkal is megismerkedhettek. Játékosaink számára fontos, hogy míg a magyar mezőnyben mindenki ismer mindenkit, a nemzetközi porondon új játékosokkal és új játékszituációkkal találkozhatnak a lányok, ezáltal pedig rengeteget fejlődhetnek. Ezért Akadémiánk filozófiájának alapja a nemzetközi versenyeztetés, ezen nemzetközi tapasztalatok által válhat valaki játékossá. A zágrábi Final Fourtól is ezt várom: nagy küzdelmet hozó, kemény meccseket és azt, hogy játékosaink bizonyítsanak a nemzetközi mezőnyben."