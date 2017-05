Negyedik lett a Rátgéber Akadémia az országos döntőn

Május 23-26. között Miskolcon rendezték a Nemzeti Kadett Leány Döntőt, ahol a Rátgéber Akadémia csapata negyedik helyen végzett. Wentzel Nórát az All Star csapatba is beválasztották.



A Rátgéber Akadémia kadett leány csapata negyedik helyen végzett a Nemzeti Kadett Leány Döntőn Miskolcon. A nemzetközi porondon is komoly sikereket elérő, Adria Liga bronzérmes pécsi csapatot három fővárosi együttes, a Vasas, valamint a Csata A és B előzte meg a döntőben.

Ninkovics Marija vezetőedző így értékelte a döntőt: „Nagyon örülünk, hogy az ország legjobb nyolc csapata közül a legerősebb négy közé kerültünk. Kis csalódottságot csak az jelent, hogy az ezüstéremhez közelebb álltunk, mint a bronzéremhez, az elődöntőben nagyon jó mentalitással és nagy akarattal küzdöttek a lányok, az utolsó öt percre azonban elfogytak, így nem jutottak a döntőbe. Az éremszerzés végül nem sikerült, de az egész éves teljesítményük alapján büszkék lehetünk a csapatra, rengeteg mérkőzés van a lábakban, egyénileg és csapatszinten is rengeteget fejlődtek játékosaink. Külön ki szeretném emelni, mennyire jó volt érezni a döntő öt napja alatt megmutatkozó erős csapategységet és egységes kiállást mind a pályán, mind azon kívül. A Rátgéber Akadémián mindig az a fő célunk, hogy egy tudatos nevelési folyamatot vigyünk végig, jó embereket és jó kosárlabdázókat neveljünk, akik megállják a helyüket az NB I. A-ban és a válogatott mezt is magukra ölthetik. Jelen pillanatban a kadett országos döntő tejes mezőnyét is látva úgy érzem, ebből a szempontból kiemelkedik a csapatunk, sok olyan játékosunk van, akire élvonalbeli karrier várhat."

„Nagyon örülök, hogy ilyen kiváló szakmai stáb része lehetek, a döntő során Rátgéber László és Ninkovics Marija vezetésével egységes, egymásért és a lányokért dolgozó csapat alakult, Jágity Csaba, Gyenizse Áron és Lukács Béla is rengeteget tett hozzá a helyszínen a sikeres szerepléshez" - nyilatkozta Hartung Anita másodedző.

Rátgéber László is a helyszínen kísérte végig a döntőt: „A mi csapatunk rendelkezett a legegyszerűbb taktikai repertoárral a döntőben, ám ebben a korosztályban ez nem hiányosság, sőt, talán még segíti is az egyéni képességek fejlődését. A csapat hozzáállásával, küzdőszellemével elégedett vagyok, ahogy azzal is, hogy játékosainkon látszott az egyéni képzés és a technikai felkészültség, labdakezelésben és a tempódobásokban kiemelkedtünk a mezőnyből. Az edzőpáros, valamint a kondiedző és a menedzsment munkájával is elégedett vagyok. Büszkeséggel tölt el, hogy Wentzel Nóra is azon játékosaink sorát folytatja, akik a korosztályos országos döntőn All Star csapatba kerültek, akárcsak Juhász Dorka, Godwin Omenaka, Pongó Marcell, Kucsora Csaba vagy Kiss Virág és Habling Lara. Ez számunkra egy fontos mutatója munkánk eredményességének, hiszen ezen játékosok remélhetőleg mind európai minőséget fognak képviselni."

A csoportmérkőzéseket egy hosszabbításos győzelemmel kezdte a Rátgéber Akadémia a házigazda DVTK ellen (66-64), majd könnyű győzelmet aratott a Széchenyi Kosárlabda Akadémia ellen (81-60). A Vasas Akadémia elleni mérkőzésen mindenkinek játéklehetőséget biztosítottak az edzők (113-50), így csoportmásodikként jutott a legjobb négy közé a Rátgéber Akadémia. Az elődöntőben hatalmas küzdelemben maradt alul a Pécs a Csata A-val szemben, az utolsó öt percben jobban koncentráló fővárosiak jutottak a döntőbe (64-47). A bronzmeccsen a Csata B ellen lépett pályára a Pécs a torna zárónapján, az éremszerzés végül nem sikerült, 62-78-ra nyert a budapesti együttes.



Nemzeti Kadett Leány Döntő, Miskolc

2017.05.23. kedd, 15:00

Kosárlabda Akadémia Pécs - DVTK-ÉLKSK 66-64 (12-18, 18-12, 15-7, 14-22, 7-5)

Kosárlabda Akadémia Pécs: Wentzel N. 27/3, Kovács 13, Vojinovic 8, Curakovic 7, Pucz 7/3, Varga 2, Radonjic 2, Nagy-.

2017.05.24. szerda, 11:00

Kosárlabda Akadémia Pécs - Széchenyi KA/A 81-60 (24-6, 19-19, 23-14, 15-21)

Kosárlabda Akadémia Pécs: Wentzel N. 18/9, Vojinovic 14, Radonjic 10/3, Kovács 8, Varga 5/3, Pucz 4, Hegedűs 4, Nagy-, Kaposi-, Radakovic-, Wentzel H.-.

2017.05.25. csütörtök, 14:00

Csata DSE/A - Kosárlabda Akadémia Pécs 64-47 (18-21, 10-7, 11-12, 25-7)

Kosárlabda Akadémia Pécs: Wentzel N. 12/3, Radonjic 12/3, Curakovic 9, Wentzel H. 8/6, Vojinovic 4, Hegedüs 2, Kovács-.

2017.05.26. péntek, 13:00

Kosárlabda Akadémia Pécs - Csata DSE/B 62-78 (12-23, 11-24, 13-21, 26-10)

Kosárlabda Akadémia Pécs: Vojinovic 17/3, Radonjic 15, Kovács 10, Wentzel N. 8/3, Hegedüs 7/3, Curakovic 2, Nagy 2, Pucz-, Wentzel H.