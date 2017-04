Meghívót kapott a válogatottba egy pécsi focista

Varga Tamás is az U18-as labdarúgó válogatottal készülhet. Márton Gábor szerint egy becsületes fiatalról van szó, aki zokszó nélkül végzi el a munkát.

A 17 éves balhátvéd kényszerűségből, egy sérülés miatt kapott lehetőséget a harmadosztályban, ám azóta már 15 meccs van a háta mögött, és úgy tűnik, nem is akar lemondani jól kiérdemelt pozíciójáról - olvasható a pmfc.hu-n. Varga Tamásra (képünkön) háromnapos edzőtábor vár Telkiben április 17-től, ahol a szövetségi edzőknek bizonyíthatja, a továbbiakban érdemes vele számolni.

Márton Gábor úgy véli, futballistája megérdemelte a meghívót.

- Egyeztettek velem az MLSZ-ből, és én nyugodtan ajánlottam, mert egy becsületes fiatalról beszélünk, aki zokszó nélkül végzi el a kitűzött munkát. Egyik pillanatról a másikra került be a csapatba, nyilván nem mondom, hogy hibátlanul játszik, de olyan teljesítményt nyújt, amivel helyet követel magának a csapatban. Egyre kevesebb hibát követ el, óriási fejlődésen ment keresztül - mondta el róla a vezetőedző a csapat honlapjának.

A tréner azt is elárulta, Varga Tamásnak főleg a fejjátéka volt gyenge. Nagyon fontos azonban, hogy az alapadottságai, a mozgékonysága és a gyorsasága megfelelő. Vannak még „vadhajtásai", bizonyos szituációkban nem hoz jó döntéseket, de a piros-feketék szakmai stábja segít neki kijavítani ezeket. Nem csoda, hogy Márton Gábor szerint játékosa szép jövő előtt állhat.

A fiatal balhátvéd korábban a kizárás okozta bizonytalanságban a Ferencvároshoz igazolt, de nyáron visszatért Pécsre. Ezért felvetettük azt a kérdést is, hogy egy fiatal futballista fejlődése szempontjából hasznosabb-e, ha minél hamarabb felnőttek között játszik, egy kiemelt akadémia utánpótláscsapata helyett.

- Mindkettőre van jó és rossz példa. Ha megnézzük a nyugati tendenciát, a 17-18 éves játékosokat már be merik tenni fontos meccseken is. Nyilván ehhez tehetség, szorgalom és akaraterő is kell. De a BL-főtáblán sem ritka, hogy valaki ennyi idősen már pályán legyen. Tomi egy jó példa lehet arra, hogy ha kapsz egy lehetőséget, miként kell megragadni - nyilatkozta Márton Gábor, aki kiemelte, ritka, hogy valaki ilyen fiatalon ennyire jól bírja a sorozatterhelést.

Természetesen a játékos is fel volt dobva a hír hallatán, mint elárulta, meglepődött, amikor tudomást szerzett a meghívóról.

- Nagyon örülök a lehetőségnek, remélem, hogy jól fog elsülni. Korábban még nem voltam válogatott, igaz, összetartáson már jártam. Azért lesznek ismerősök a mostani keretben is. Különösebb izgalom nincs bennem, igyekszem kiadni magamból a maximumot, meglátjuk, ez mire lesz elég - nyilatkozta.