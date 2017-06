Márton szerint eredményes szezont zárt a PMFC, jövőre a cél a feljutás

Az NB III-as bajnokság Közép-csoportjában végzett ezüstérmes helyen a csapat. A mögöttünk hagyott évadot Márton Gábor vezetőedzővel értékeltük.



- Mondhatjuk, hogy a csapat egy év alatt egy osztályt fejlődött?

- Az a mérvadó, hogy mások miként ítélnek meg minket. Az utolsó hónapokban sokszor hallottuk, hogy osztályon felül játszunk, kimagaslunk a bajnokságból. Én is úgy gondolom, hogy rengeteget léptünk előre. Azok a klubok, amelyek tavaly feljutottak a megyéből, nagy százalékban kiestek, mi pedig másodikak lettünk. Ráadásul volt egy pici esélye, hogy mi jussunk fel, még ha ez pontokban most máshogy is néz ki - vélekedett a pécsi tréner.

- Egyik sportoldal sem várta a PMFC-t a dobogóra, sőt, akadt olyan portál, amelyik a 8. és a 12. pozíció közé taksálta a gárdát.

- Örülök, hogy rácáfoltunk ezekre a tippekre, igazi „sztárigazolások" nélkül. Persze szerződtettünk néhány tapasztaltabb játékost, de a megyében összeálló fiatal keret is óriási fejlődésen ment keresztül. Az ősz ugyanakkor még ráment az „akklimatizálódásra". Kis rutin még elfért volna a csapatba, illetve egy-két posztot gyengébbnek éreztem, de ennek ellenére kapkodnunk nem kell és nem is érdemes. Látható, hogy az évad második felére felnőttünk az élmenőkhöz. A Szigetszentmiklósra például 12 pontos hátrányból 8-at vertünk, de sajnos nem velük kellett versenyezni. Azért nem lettünk elsők, mert nem voltunk kiegyensúlyozottak, sokszor csúszott be gyenge eredmény, főleg ősszel. Ám az is előrelépés, hogy tavasszal már csak egy vereségünk volt. A végére megérdemeltük az ezüstöt!

- Akkor ez tavaszra lett „Márton Gábor és stábjának csapata"?

- Végig a miénk volt, hiszen mi válogattuk össze. Az ősz még ráment a tanulásra, a fejlődésre, tavasszal azonban már magabiztosak voltunk, a játékosok felnőttek a feladathoz. Főleg az utolsó 6 fordulóra igaz ez, amikor a 6 győzelem során rúgtunk 26 gólt és csak 1-et kaptunk. Ez bármilyen osztályban megsüvegelendő. Továbbá nálam az is számít, hogy a csapat jól is játsszon, ami a közönség szempontjából fontos. De egy egész szezonon át nem lehet brillírozni.

- Ki lehet emelni valakit a PMFC-ből?

- Ebben a szezonban a saját területén mindenki hozzá tudott tenni a jó szerepléshez. Köszönet a játékosoknak a hozzáállásukért és a munkájukért, mindent megtettek, hogy fejlődjenek és sikeres legyen a klub. A stábnak - amellyel már hosszú ideje együtt dolgozunk - is hálás vagyok, mert rendre hozzáteszik kiváló szakmai munkájukat és fontos, hogy bennük minden téren megbízhatok. De említhetném a kiszolgáló személyzetet, a vezetőket és a szertárost, mindenki megtette a tőle telhetőt. Nem szoktam embereket kiemelni, de Galamb Péter pályakarbantartót azért megemlíteném, aki szuper pályát varázsolt szezon végére, ami a mi játékunkhoz nagyon fontos. Köszönjük a szurkolóknak, akik végig kitartottak a csapat mellett, voltak ugyan kisebb összezördülések, de ettől függetlenül élvezhettük a támogatásukat. Sok első- és másodosztályú csapat megirigyelné a nézőszámunkat és a meccsek hangulatát. Tudjuk, ha eredményesebbek leszünk, még többen visszajönnek majd. Ezt az együttesünk maradéktalanul megérdemli!

- A nyár mindig kicsit az átalakulásé, az újjászületésé a fociban. Mire készülhetnek a szurkolók?

- Megvizsgáltuk, hol nem vagyunk elég jók minőségben és mennyiségben. Az egyik legfontosabb csapatrészben, a középpálya középső részén voltak problémáink, illetve nem volt kimondottan olyan centerünk, amilyet én szerettem volna, és a szélen sem tudtam variálni a csapatot. Nem lehet játékosokat folyamatosan kizsigerelni. Károly Bálint és Kónya Dávid pedig nagyjából minden meccset végigjátszottak. Örülünk neki, hogy nem sérültek meg. Természetesen máshol is előfordult formahanyatlás, koncentrációhiány, ahonnan ki kellett volna szedni embereket kis időre. Ennek a mezsgyéjén próbálunk igazolni. Jelen állás szerint, akit a tavalyi csapatból szeretnénk, azokat sikerül megtartani, Fekete Marcellt kivéve, akinek irreális követelései voltak. Ráadásul eddig már négy olyan játékossal szóban is megegyeztünk, akik erősítésnek számítanak. Jó úton járunk, hogy elérjük jövő évi célunkat, és feljussunk a másodosztályba.