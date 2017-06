Lerakták a PVSK új pécsi csarnokának alapkövét

Lerakták szerdán a Pécsi Vasutas Sportkör (PVSK) több sportág művelésére alkalmas - 2000 négyzetméteres -, nettó 860 millió forintból megvalósuló multifunkcionális munkacsarnokának alapkövét a baranyai megyeszékhelyen.



A PVSK Verseny utcai sporttelepén rendezett ünnepségen elhangzott: a parketta-borítású 20x40 méteres küzdőteret is magába foglaló csarnok több mint száz fő befogadására alkalmas lelátóval rendelkezik majd a szociális és közösségi terek mellett.



A nagyobb részt társasági adó-támogatásból (TAO) és a pécsi önkormányzat 100 millió forintos támogatásával megépülő beruházás kivitelezése csütörtökön kezdődik és a tervek szerint jövőre be is fejeződik. Az eseményen egyúttal felavatták a klub két új B3x3-pályáját is, amelyekhez 130 fős lelátó is tartozik.