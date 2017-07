Látványos megnyitóval indul majd a vizes világbajnokság

Félezren táncolnak egyszerre a 17. FINA Világbajnokság július 14-ei budapesti megnyitóján: a produkció végigvezeti a nézőt az ország történelmén, amelyben mindig kiemelt szerep jutott a víznek, elsősorban a Dunának; a művészek a Duna vizén lévő színpadon lépnek fel.



A szervezők MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művészegyüttes és az ExperiDance Production mellett több amatőr néptáncegyüttes, artisták, akrobaták, modern- és balett művészek, és ritmikus gimnasztika válogatott csapat gyakorol együtt már hónapok óta a produkcióra.

"Magyarország összes hivatásos néptáncegyüttese és több amatőr táncegyüttes fogott össze, hogy az egész világnak megmutassa a magyar néptánc tánctechnikai bravúrjait és azt a gyökereinkben rejlő, nemzedékről nemzedékre átörökített mély érzést, melyet a mai magyarság közvetít a világ felé táncmozdulatokon keresztül" - írták.A július 14-én este 21 órakor látható, csaknem kétórás műsor több különböző, a történelem fontos korszakait megidéző jelenetből áll, ókori motívumok vagy épp a reneszánsz kor táncmozdulatai jelennek meg a színen, de sámánok, egy királynő és egy huszárezred is feltűnik a színpadon.A Müpa szervezésében létrejövő előadásban mintegy 220 önkéntes és fiatal sportoló is részt vesz, és a produkció olyan magyarországi világsztárok közreműködésével jön létre, mint Eötvös Péter, Herczku Ágnes vagy Bogányi Gergely - tették hozzá. A produkció főrendezője Káel Csaba.Román Sándor, az est művészeti vezető-koreográfusa felel elsődlegesen azért, hogy az esemény táncművészeti szempontból világszínvonalú legyen. Az ExperiDance koreográfusának az ország vezető koreográfusai voltak segítségére: Zsuráfszky Zoltán, Mihályi Gábor, Juhász Zsolt és Földi Béla - fogalmaztak."A vizes világbajnokság nemcsak a világ legjobb sportolóit hozza el Magyarországra és a nézők tömegeit ülteti a képernyők elé, hanem összehozta a nemzeti táncművészek színe javát is" - idézik Román Sándort, az ExperiDance Táncegyüttes művészeti vezetőjét, aki elmondta: soha nem látott szakmai összefogás valósult most meg annak érdekében, hogy olyan produkciót állítsanak színpadra, amilyen még nem volt a sportesemények történetében."A néptánc képes arra, hogy bemutassa, képviselje a magyarságot, azt a mély érzést, mely megkülönböztet minket más nemzetektől" - mondta.Az összművészeti produkcióban több mint 510-en lépnek fel, köztük mintegy 130 gyermek. A legfiatalabb táncos 6 éves, a legidősebb több mint 50. Egy adott pillanatban 270 táncos tartózkodhat egyszerre a színpadon, amelyet 4 darab 1600 tonnás uszályból alakítottak ki a folyón.