Kosárlabda helyett leveleket és csomagokat dobál Czigler László, az egykori pécsi center

A magyar férfi kosárlabda egyik kiemelkedő alakja volt Czigler László, akire a jelző nem csak a 215 centiméteres magassága, hanem a pályán nyújtott teljesítménye miatt is illik. Mostanra azonban gyakorlatilag teljesen elszakadt a sportágtól, az országot is elhagyta, jelenleg a német postánál dolgozik.

Kicsi a világ. Az élet ismét bebizonyította, hogy igaz az ismert közhely: nemrég az egykori pécsi politikus, a jelenleg Németországban dolgozó Juhász István posztolt egy képet a közösségi oldalra, amelyen Czigler Lászlóval látható. Az élet úgy hozta, hogy munkatársak lettek a postánál.

„Milyen ország az, ahol egy 150-szeres válogatott kosárlabdázónak, képzett edzőnek nincs munkája, s helye? (...) Szégyen Magyarország. Szégyen" - írta a fotó mellé a néhány éve még a pécsi képviselő-testületben ülő Juhász.

Czigler valóban szép karriert futott be . Játékosként 1989-ben mutatkozott be a PVSK színeiben a másodosztályban, majd '92-ben már az első ligában dobta a pontokat. Még ebben az évben pályára lépett a címeres mezben, majd elfogadta a Körmend ajánlatát. A vasi csapatot egészen 1998-ig erősítette, itt szerezte meg első bajnoki címét, valamint öt Magyar Kupa győzelmet is elkönyvelhetett.

Körmendről haza vezetett a center útja, a Matáv Pécs csapatával egy bajnoki bronz, illetve egy kapu ezüstérmet szereztek.

Volt, hogy sztrájkoltak a játékosai Kemény feladat volt vezetőedzőnek lenni Salgótarjánban. A klub súlyos pénzügyi gondokkal küzdött, és előfordult, hogy a játékosok sztrájkba léptek. Czigler egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, szinte lehetetlen volt szakmai munkát végezni az együttesnél. A nógrádi klub elnöke azonban hazugsággal vádolta a trénert.



A megszűnő pécsi együttes után 2000-ben a paksi Atomerőmű SE következett a játékos életében, ahol aztán sorra jöttek a sikerek, többek közt három-három bajnoki és kupa elsőség. Ezt követően ismét Pécsre szerződött, a PVSK-val bajnoki ezüstig és Magyar Kupa győzelemig jutott. Pályafutását a B-csoportos Nagykanizsában fejezte be 2012-ben.

Már játékos korában is szervezett kosaras nyári táborokat, majd 2012-ben a PVSK másodedzője lett egykori játékostársa, Csirke Ferenc mögött. Mindössze két edzés erejéig a Paksot is irányította, majd gyorsan visszatért a Vasúthoz. Egy évig irányította a Salgótarjánt, majd hét mérkőzésen az MTK női csapatát.

Ezen a ponton aztán valami elszakadt. Természetesen szerettük volna megtudni, miért vette az irányt Németország felé az egykori center, ám Czigler László nem akart erről, sem a jelenlegi munkájáról nyilatkozni. Munkatársunkkal csak annyit közölt, lezárta a múltat és szeretne békés, nyugodt életet élni.



Képünkön: Czigler László és Juhász István munka közben.