Kollár Lajos újabb négy évig vezetheti a vitorlás szövetséget – Fejlesztések indulnak Orfűn

Csütörtökön tartották a Magyar Vitorlás Szövetség tisztújító közgyűlését. Az elnöki posztra egyedüliként az ismert pécsi érsebész professzort, dr. Kollár Lajost jelölték. A komoly átalakítások után a finomhangolás és a további fejlesztések időszaka következik, nyilatkozta lapunknak.

Ahogy az várható volt, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) tisztújító közgyűlésén újabb négy évre bizalmat szavaztak dr. Kollár Lajosnak (képünkön), így továbbra is ő vezetheti a szervezetet.

- Az elmúlt időszakban új útra lépett a szövetség - értékelte a 2013-ban indult első elnöki ciklusát. - Fontos eredménynek tartom a gazdálkodás stabilizálását, az oktatás színvonalának emelését, illetve az utánpótlás és az élsport támogatását. Az edzőképzést a vitorlázás nemzetközi szervezetével szorosan együttműködve újítottuk meg és működtetjük - tette hozzá.

A befektetett munka meghozta az eredményét: a riói olimpián a magyar vitorlázók - Érdi Mária, Vadnai Benjamin és Berecz Zsombor - jól szerepeltek, utóbbi az éremszerzéshez is közel állt. A felnőttek mellett a fiatalabb versenyzőkre is büszkék lehetünk, az utánpótlásképzésben részt vevők száma pedig harminc százalékkal nőtt az elmúlt időszakban.

Nagy többséggel választották meg Dr. Kollár Lajos csütörtök este 220 szavazatot kapott a 253 fős testülettől, így erős felhatalmazással folytathatja a munkát a szövetség élén.



A későbbi sikerekhez a biztos anyagi háttér elengedhetetlenül fontos.

- Puritán szövetség a miénk. A bevételek ugyan jelentős mértékben nőttek a mögöttünk hagyott években, ám a kiadásokat lefaragtuk. Az így megmaradt pénzt a kluboknak és a versenyzőknek adjuk - mondta.



A professzor úgy fogalmazott munkatársunknak, a komoly átalakítások után most a finomhangolás és a további fejlesztések időszaka következik. Ebből pedig szűkebb hazánk is részesül: a vitorlás szövetség több pályázatot is megnyert, ennek köszönhetően az orfűi vitorlázók új felszerelésekkel gazdagodnak.