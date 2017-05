Kiütötte ellenfelét a PMFC, kilenc góllal küldték haza a Dabas-Gyón csapatát Újmecsekaljáról

Ez még gombócból is sok: kilencszer zörgette meg a Dabas-Gyón hálóját a Pécsi MFC.

Ahogy várható volt, simán nyert a Munkás. Márton Gábor tanítványai ősszel idegenben egyszer már alaposan elverték a Dabas-Gyónt (10-0 lett a mérkőzés vége), szombat este pedig újabb nagy pofont kaptak a Munkástól.

Már a kilencedig percben a Pécsnél volt az előny, Frank fejesének köszönhetően. Az első félidő végéig még három gól született, sorrendben Kónya, Károly, majd ismét Frank talált az ellenfél kapujába.

A négygólos előny nem tette kényelmessé a piros-feketéket, a második játékrészben is folytatták a gólgyártást. Az 55. percben Kónya volt eredményes, nem sokkal később pedig Frank a harmadik gólját is megrúgta. Ezt követően sem álltak le a hazaiak: a csereként beállt Lőrincz, majd az utolsó percekben Károly és Kónya is betalált.

Kiütés lett a vége.

Labdarúgó NB III. Közép csoport



Pécsi MFC - Dabas-Gyón FC 9-0 (4-0)

Gólszerzők: Frank (9., 32., 71.), Kónya (16., 55., 91.), Károly (31., 89.), Lőrincz (75.)