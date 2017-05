Két országos versenyen is szerepeltek a PEAC vívói

Országos suli-vívóverseny és találkozó zajlott a sportágnépszerűsítő program első napján, majd pénteken és szombaton hetven páston közel ezren vívtak a diákolimpia korcsoportjaiban, mindhárom fegyvernemben. A PTE-PEAC vívószakosztálya is képviseltette magát az eseményen.



A kormány sportágfejlesztési támogatásából három éve éledezik országszerte a sulivívás-mozgalom, mely az utánpótlás biztos háttere lehet a jövőben. Az alapokat sportegyesületi igazolás és tagdíj nélkül az iskolák testnevelés óráin/szakkörein tanulhatják a diákok.

Pécsett ez sem új keletű, inkább hagyomány: a PTE-PEAC korábban aktív vívója, Haraszti Krisztina testnevelő-hallgatókét is besegített az edzésekbe, később a Ciszterci Rendi Nagy Lajos Gimnázium (a továbbiakban CRNL G.) tanáraként iskolai vívószakkört indított, majd a katolikus iskolák vívómozgalmának pécsi motorjává vált. A sport iskolai terjesztése mellett a PTE-PEAC Vívószakosztállyal és a komlói Villa Complovval több verseny lebonyolítását szervezte, ahogy az idei Katolikus Iskolák Vívóbajnoksága is közel 70 résztvevővel zajló idényzáró rendezvény lesz május 14-én. Több sulivívó tanítványa is már igazolt pécsi versenyő, emellett háziasszonya a senior vívók keddi edzéseinek és rendezvényeinek.

Az alábbi pécsi eredmények születtek a II. Országos Sulivívó Találkozón:

Fiú párbajtőr 3-4. osztály: 16. Kosztor-Nemes Boldizsár, Belvárosi Ált. Isk.

Fiú párbajtőr 9-10. osztály

3. Lenkovits Ákos, CRNL G., 4. Kovács Bence, CRNL G., 5. Lenkovits András, CRNL G., 6. Horváth Mihály, CRNL G.

Fiú párbajtőr 11-12. osztály

1. Szokol Balázs, CRNL G.

Leány párbajtőr 9-10. osztály

1. Tóth Anna, CRNL G., 2. Gál Eszter, CRNL G., 3. Ignácz Rebeka, CRNL G.

A Vívó Diákolimpia Országos Döntőn pedig így szerepeltek a pécsi versenyzők:

Fiú párbajtőr csapat V. korcsoport (2000-2001)

2. Babits Mihály Gyakorló Gimnázium: Balázs Csongor, Deák Szilárd, Hardi Ádám

3. CRNL Gimnázium: Kovács Bence, Merkl Levente, Rábai Barna

Leány párbajtőr csapat VI. korcsoport (1997-1999)

3. CRNL Gimnázium: Fábián Anna, Gál Eszter, Ignácz Rebeka, Tóth Anna

Képünkön: Imre Géza, ezüstérmes olimpikonnal készítettek közös képet a PEAC vívói.