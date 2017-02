Katonának készült, ezért kezdett el futni Fazekas Milán, aki már olimpikont is legyőzött

Remek eredménnyel térhetett haza egy rangos budapesti versenyről Fazekas Milán, a Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt. atlétája, aki egy olimpikont is maga mögé utasított. A hosszútávfutó munkatársunknak úgy nyilatkozott, ez a megmérettetés számára egy kisebb csodával ért fel. A versenysport mellett a tanítás és az önfejlesztés is fontos számára.

Viszonylag későn, tizennyolc éves korában kezdett versenyszerűen futni Fazekas Milán. Előtte katonának készült, ezért kezdte el róni a kilométereket, majd szép lassan „szerelmes lett" a sportba.

- Kamaszként nem gondoltam volna, hogy meglátom a szépséget a futásban. Számomra nem monoton vagy unalmas ez a sport, hiszen gyönyörű tájakon futhatunk, például a Malomvölgyi-tónál. Persze, legtöbbször a mozgásra és a tempóra koncentrálok, ezek lekötik a figyelmem - mondta a huszonnegyedik életévében járó Fazekas Milán.

Kérdésünkre hozzátette: 1500 méternél kevesebbet nem fut (legfeljebb a busz után), néha bevállal egy-egy félmaratont, de a két kedvenc a 3000, illetve az 5000 méteres távok.

Névjegy Fazekas Milán 1993-ban született Kaposváron.

Legjobb eredményei: felnőtt magyar bajnoki ezüstérem csapatban, 2015-ben, felnőtt magyar ranglista 5. helyezés 3000 méteren (2016.), Budapest Régió Nyílt Fedettpályás Bajnokság, 2. helyezés 2017-ben.

Három kilométeren nemrég nagyon kijött a lépés, hiszen a fedettpályás budapesti bajnokságon egyéni csúccsal második helyezést ért el. Az eredmény értékét növeli, hogy a jó hajrának köszönhetően a riói olimpián rajthoz álló Józsa Gábort is megelőzte.

- Nehéz elmondani, hogy milyen érzés volt. Fenomenális, aki látott az tudja, hogy úgymond oda, meg vissza voltam. Számomra az a verseny egy kisebb csoda volt, a könnyeim majd kijöttek az örömtől, óriási élmény volt ezt megélni. Persze, elszállni nincs mitől, a helyén kezelem a dolgot, de az érzés leírhatatlan.

Természetesen itt nem akar megállni, a tervekről annyit mondott, olyan szintre szeretne eljutni, „ahova csak nagyon kevesen értek fel". A sporton túl azonban más szerepben is helyt állna.

- A futás mellett a tanítás a másik hívatásom. Imádom az önfejlesztést és szeretném elvégezni a pszichológia szakot is az egyetemen és egy most szárnyait bontogató alternatív iskolában dolgozni, amely ősszel Pécsett is megnyitja kapuit.

A fiatalember nem feledkezik meg arról, hogy kik segítik. Kiemelte, a PSN Zrt.,és személyesen Fogarasi Sándor edző nélkül nem jutott volna el idáig, ahogy nagymamája és Zsolt László, az egyik biztonságtechnikai cég vezetőjének támogatása nélkül sem.