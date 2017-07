Kajak-kenu Eb: öt érem, közte két arany 200 méteren

A magyar versenyzők öt érmet, két-két aranyat és ezüstöt, valamint egy bronzot szereztek a vasárnapi 200 méteres döntőkben a plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokságon.

A legrövidebb távon elsőként a szombaton az 500 méteres négyes vezérevezőseként aranyérmes Lucz szállt vízre a magyarok közül. A kétszeres U23-as világbajnok versenyző a jó rajt után remekül tartotta a lépést legfőbb ellenfeleivel, s a hajrá neki sikerült a legjobban, ő rúgta be a hajóját elsőként a célba.



"Az előfutamban nem jött össze a jó rajt, most viszont szerencsére igen, utána pedig végignyomtam. A dán versenyzőt nem láttam, ő messzebb volt tőlem, de a lengyel ott lapátolt mellettem, s ő nagyon jól szokott rajtolni. Amikor láttam, hogy ott vagyok mellette, megnyugodtam. Nagyon örülök az itteni szereplésemnek" - mondta az MTI-nek UTE 22 éves kajakosa, aki első felnőtt Eb-jéről két arannyal térhet haza.



A férfiak hasonló számában Horváth a rajttól a célig együtt lapátolt a címvédő és olimpiai bajnok brit Liam Heath-szel, s végén csak hét századmásodperc döntött a tavalyi győztes javára. A győri versenyző második lett, többek között az ötkarikás és vb-ezüstérmes francia Maxime Beaumont-t és a vb-bronzérmes svéd Petter Menninget is megelőzve.



"Nagyon elégedett vagyok, kicsit belementem a rajtgépbe, de amúgy tökéletes volt a pályám, soha rosszabbat. Amikor beértünk a célba, azt hittem, megvan, de egy pici csalódottság sincs bennem amiatt, hogy második vagyok. Majd a világbajnokságon" - nyilatkozott Horváth Bence.



Második lett a vb-ezüstérmes kenus Devecseriné Takács Kincső is, aki Luczhoz hasonlóan második érmét nyerte Plovdivban, miután szombaton Balla Virággal győztek 500-on. Remekül rajtolt, száz méternél vezetett is, de a végén lehajrázta őt a címvédő orosz Aleszja Romasenko.



"Az orosz az eddigi legjobb időt evezte ebben a számban, s nem sokkal maradtam le tőle. Már most látszik, hogy a női kenu felkerült az olimpia műsorára" - nyilatkozott Takács Kincső. "Visszanéztem a futamot, s már látom, hogy miket kell kijavítanom a világbajnokságig. Az első százam jól sikerült, ezt kellene ilyen feszesen megtartanom, úgy gondolom, tudok még fejlődni."



A sprintspecialista, olimpikon Hajdu Jonatán a középmezőnyben ért célba a férfi kenu egyesek fináléjában, ötödik lett, a női kajakpáros, Hagymási Réka és Szabó Ágnes pedig a hatodik pozíciót szerezte meg. Előbbi számot a litván Henrikas Zustautas, utóbbit az ukrán kettős nyerte.



Hajdu aztán később javított Fekete Ádámmal a hajóban, ugyanis párosban sikerült kiharcolniuk a dobogót, nagy csatában megszerezték a bronzérmet az oroszok és a fehéroroszok mögött. A kenus szakágban ez az első magyar érem az Eb-n. Ebben a számban egyébként éppen kilenc egység nevezett, így nem rendeztek selejtezőt, azaz a magyar duó a döntőben szállt vízre először.



"Nagyon bíztam benne, hogy sikerülni fog a dobogó. Nagyon jól rajtoltunk annak ellenére, hogy friss a párosunk, négy-öt evezés van a hátunk mögött, s aztán a folytatás is jól ment. Százötvennél a felevező sáv miatt jöttek a hullámok, ott volt egy ütemvesztés, lehet, hogy ha az nincs, az ezüst is megvan. De a bronzzal is nagyon elégedettek vagyunk" - mondta Fekete.



Ahogy az első, úgy az utolsó 200-as finálé is magyar aranyat hozott, férfi K-2-ben a Balaska Márk, Birkás Balázs páros talán a nap legfölényesebb győzelmével örvendezette meg a magyar tábort.



"Ez már nem olimpiai szám, ez talán látszott is a mezőnyön. Mi viszont kőkeményen dolgozunk mindennap, hogy ez a sprint szám jól menjen, és itt van az eredménye" - mondta Birkás Balázs.



A páros szerdán világbajnoki szétlövésen áll rajthoz a Horváth Bence, Szomolányi Máté kettős ellen:



"Ötven-ötven százalék az esélyünk. Mi mindent el fogunk követni a győzelemért" - jelentette ki ezzel kapcsolatban Balaska Márk.



Az Eb a délutáni 5000 méteres döntőkkel zárul Plovdivban.

Képünkön: Balaska Márk (elöl) és Birkás Balázs elsőként ér célba a férfi kajak kettesek 200 méteres döntőjében a plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokságon.