Jótékonysági focikupát rendeznek Pécsváradon

A 2006/2007-es Pécsváradi SE csapattagjai 10 évvel a megye I-es bajnoki címük megszerzése után összefogtak egy jó ügyért, egykori csapattársukért.



Atesz - így szólítják - épp az említett diadal friss, balatoni ünneplésén szenvedett súlyos balesetet, amelynek következtében lebénult. A megsegítésére a barátai, csapattársai, ismerősei azóta minden évben rendeztek jótékonysági kispályás tornát, ám az idei eseményre még nagyobb tervekkel készültek: a július 15-i (szombati), pécsváradi tornára a város 10 évvel ezelőtti bajnokcsapata mellett az Újpest és a PMFC öregfiú-gárdája is játékra jelentkezett.

Az ő összecsapásaik adnak keretet annak az - immár hetek óta zajló - adománygyűjtési akciónak, mely alapból azt célozta, hogy összejöjjön az a 3 millió forint, amelyből Attila új, korszerű elektromos kerekesszéket kaphat. Mivel azonban a 3 millió forint mostanra már meg is lett, az új cél az, hogy a kerekesszékhez hasznos kiegészítők is társuljanak, és hogy esetleg még egy új ágyra is jusson a befolyt összegből.

Az esemény Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/events/1174155149380558/?fref=ts) még mindig lehet licitálni a felajánlott értékes tárgyakra, mint például Juhász Roland "bajnokcipője", Dárdai Pál, Dibusz Dénes, és a dortmundi Aubameyang meze; sőt Tóth Edu humorista jóvoltából az ő és több kollégája által aláírt Dumaszínház FC mez is megszerezhető. Aki pedig más módon támogatná anyagilag a nemes cél megvalósulását, az vagy támogatói jegy, vagy szombaton a helyszínen belépőjegy vásárlásával segíthet.