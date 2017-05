Ismét fontos mérkőzés vár a Kozármislenyre vasárnap

Az NB II-es HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata május 14-én, vasárnap 17:30-kor fogadja a Budaörs gárdáját a Merkantil Bank Liga 35. fordulójában.



Az őszi 15. forduló után, amikor még kieső helyen álltak és csak 13 pont állt a csaoat neve mellett -, a Budaörs vezetősége Bognár Györgyöt nevezte ki vezetőedzőnek, aki megelőzően a Puskás Akadémiánál dolgozott.

Az új tréner ugyan a csapat ellen még nem ült le a kispadra, hiszen ahogy akkor ő mondta, jobban ismerte a Kozármisleny labdarúgóit, mint sajátjai, ennek ellenére 2-1-es győzelemmel mutatkozott be. Az utolsó őszi fordulóban már komoly bravúrt bemutatva idegenben győzték le a feljutásra esélyes Kisvárdát és 19 pontjukkal a 17. helyen teleltek.

A tavaszi fordulóban már egy teljesen új Budaörs mutatta meg azt, hogy lényegesen többre képes, mint ősszel, hiszen a 2017-ben lejátszott 14 fordulóban 21 pontot gyűjtöttek, így mondhatni a várakozás felett szerepelnek, és jó teljesítményüknek köszönhetően a kiesőzónától is megléptek, igaz, még matematikailag nem maradtak bent, nagyon jók a kilátásaik.

Ha csak a tavaszi szereplésüket nézzük, 21 pontjukkal az előkelő 7. helyen tanyáznak. Az utolsó 5 fordulóban a Kozármislenyhez hasonló formát mutatnak, 2 győzelem, 2 döntetlen 1 vereség, míg a HR-Rent Kozármisleny neve mellett 2 győzelem, 2 vereség, 1 döntetlennel áll.

A szereplésük annak tükrében is megsüvegelendő, hogy nekik sincs igazi hazai pályájuk, ősszel Csákváron, tavasszal pedig Tatabányán rendezik a hazai mérkőzéseiket.

Nyilván a Budaörs is szeretné mihamarabb bebiztosítani NB II-es tagságát, de némiképp "páholyban" vannak, elképzelhető, hogy akár jelen pontszámuk is elégséges a bennmaradáshoz, ez a tudat könnyebbséget, akár egy könnyed, görcs nélküli játékot is eredményezhet, bár tegyük hozzá, amikor komoly tét és teher nehezedett rájuk, akkor sem görcsöltek, hanem szorgalmasan gyűjtögették a pontokat.