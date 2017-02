Indul a mandula: Hódmezővásárhelyen kezdi a szezont vasárnap a PMFC

Az NB III Közép-csoport harmadik helyén álló PMFC vasárnap délután két órától az ötödik helyezett Hódmezővásárhely vendégeként játssza első tavaszi bajnoki mérkőzését. Nem ígérkezik könnyű meccsnek.

- Egy-egy játékos sérülése miatt felemás volt a felkészülésünk - mondta Márton Gábor, a PMFC vezetőedzője (képünkön). - Sajnos jelen pillanatban is akad olyan, akinek kérdéses a játéka. Ugyanakkor, ha szeretnénk valamit elérni, akkor sikeresen kell kezdenünk a tavaszi szezont, még hogyha idegenben is rajtolunk, egy jó csapat ellen. Úgy érzem, készen áll a csapat, hogy megnyerje a vasárnapi mérkőzését.

A tréner fejében már körvonalazódik a győztesnek vélt hétvégi kezdőnk. Nyilván a szakmai stáb még változtathat a sárga-kékek elleni kezdő tizenegyen, akiket ősszel egyszer már sikerült legyőznünk.

- A tavalyi mérkőzéshez hozzátartozik, hogy az NB III-ban akkor még nagyon rutintalannak számító csapatunk volt. Ennek ellenére a végeredményben ez nem mutatkozott meg. Sok helyzetet dolgoztunk ki, amik rendre kimaradtak, majd egy furcsa bírói ítélet és kiállítás következményeként tudott csak veszélyeztetni a Hódmezővásárhely. Sikerült nyerni, ám a végén valóban voltak meleg pillanatok - folytatta.

A két klubcsapat között jelenleg hat pont a különbség, ám a mecsekaljaiaknak a kitűzött célok eléréséhez nem is igazán hátra, hanem sokkal inkább előre kell tekinteniük. Ehhez pedig minden találkozón a három pont megszerzésére kell törekedni, elsőként tehát a hódmezővásárhelyiek ellen adatik meg a bizonyítás.

- Nem ismerem annyira a vásárhelyiek csapatát, de valami miatt mégis csak előttük állunk a tabellán. Az őszi szezon végére nagyon megbízható teljesítményt nyújtottunk, sokan utolérték magukat fizikálisan. Ettől a vetélytársak számára kiszámíthatatlanokká váltunk, valamint a fiatalok is sokat fejlődtek. Nagyon bízom benne, hogy sikerült annyit előrelépnünk, hogy ezt Hódmezővásárhelyen mindjárt be is bizonyítsuk - mondta el végül a PMFC vezetőedzője.

A Hódmezővásárhelyi FC - PMFC NB III-as bajnoki találkozót február 19-én, 14:00-tól játsszák. A csapatot elkísérő szurkolók figyelmébe ajánlják, hogy a belépőjegyek kizárólag a helyszínen vásárolhatóak meg. A felnőtt jegy 500, a nyugdíjas pedig 400 Forintba kerül, míg a 14 év alattiaknak ingyenes a belépés a Városi Stadionba.