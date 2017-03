Hozta a kötelezőt a PMFC a baranyai rangadón, három góllal küldte haza a Komlót

Könnyed 3-0-s győzelmet aratott hazai pályán a PMFC a sereghajtó egyben ősi rivális, a Komlói Bányász SK ellen az NB III Közép-csoport 24. fordulójában.



A baranyai derbinek a Munkás a Gábor - Kónya K., Krapecz, Fekete, Varga - Rácz, Hleba - Károly, Bata, Bodor - Kónya D. kezdőcsapattal indult neki. Ahogy arra számítani lehetett, rögtön a sípszó után lerohanták egymást az ellenfelek, előbb a komlóiaknak akadt helyzetük, majd a pécsieknek maradt ki egy óriási ziccer. Bár mindkét csapat rendesen odatette magát, érződött, hogy a PMFC áll közelebb a gólszerzéshez, több veszélyes lövést is leadtak a komlói kapu felé.

A 19. percben a sikertelen próbálkozások sorát Károly törte meg, aki közelről fejelte be a labdát a kapu bal felébe. A kapus az ellenkező irányba mozdult, így esélye sem lehetett a védésre.

A vezetés megszerzése után továbbra is fölényben játszottak a hazaiak, de a komlóiak is állták a sarat a bekapott gól után. Olyannyira, hogy a piros-feketék hálóőrének is résen kellett lennie, hogy ne egyenlítsenek.

Bár a második félidőt változatlan összeállításban kezdték a csapatok, hamar eljött a cserék ideje: tíz percen belül két friss komló és pécsi játékos szállt be a rangadóba. Ami a 69. percben már eldőlni látszott, miután a PMFC újabb gólt szerzett. Hleba távoli lágy szabadrúgását kiejtette a kezéből az előre fele vetődő Gáspár, amire leggyorsabban Fekete csapott le és higgadtan az üres kapuba passzolta. Alighogy újra indult a játék, ismét helyzetbe jöttek a piros-feketék, Lőrinczet buktatták a vendégek, a játékvezető tizenegyest ítélt meg, amit Károly értékesített, így lett már háromgólos előnye a hazai csapatnak.

A Komló rögtön ezután elhasználta utolsó cseréjét is, de szépíteni már nem tudott, sőt a kapusnak egy bravúros védést kellett bemutatni ahhoz, hogy ne kapjanak ki néggyel. A Munkás tehát viszonylag könnyedén, három-nullára verte meg a vendégcsapatot.