Háromszor is csengettek: idegenben verte el a kis Fradit vasárnap a Munkás

A PMFC 1-3-as győzelmet aratott vasárnap délután a Ferencvárosi TC II. otthonában az NB III. Közép-csoport 23. fordulójában.



A pécsiek a Gábor - Kónya K., Krapecz, Fellai, Varga - Hleba, Rácz - Bodor, Koller, Frank - Kónya D. kezdővel léptek pályára a népligeti Sárosi György-pályán, bízva abban, hogy az őszi, hazai pályás összecsapás után erős támadójátékkal sikerült gólokat rúgni a kis Fradinak. A távolság ellenére sok pécsi szurkoló támogatta a helyszínen a csapatot, a futballhangulatra tehát nem volt panasz.

A meccs intenzíven kezdődött, a hazaiak és a vendégek is veszélyes akciókkal ijesztgették az ellenfelet. Nem is kellett sokat várni az első gólra, igaz, az egy szép szabadrúgásból született Hlebának köszönhetően, aki a legutóbbi, dunaújvárosi mérkőzésen is betalált.

Bár a baranyaiak vezetése a játékkép alapján teljesen jogos volt, a két csapat közt ekkor kezdődött meg igazán a harc. Hat percen belül kétszer is villant a sárga lap a hazaiaknál, a második esetben tizenegyest ítélt meg a játékvezető, amit Koller értékesített, így már 0-2 volt az állás. Néhány perccel később ugyan a gólszerzőnk is sárgát kapott műesésért, de az első félidőt kapott gól nélkül megúszták a pécsiek.

Az újrakezdés után a zöld-fehérek aktívabban kezdtek, ezért Márton Gábor kettős cserével igyekezett frissíteni a piros-feketék játékát: Bodor és Frank helyére Károly és Lőrincz érkezett. A mérkőzés hevében ismét többen besárgultak, még a Fradi II. edzőjét, Lipcsei Pétert is csendre kellett inteni a kispadon. Egyik játékosa már a második sárgáját kapta, ezért a kiállítás sorsára jutott.

Annak ellenére, hogy ezek után a Pécs emberelőnyben játszott a hazaiak a 65. percben szépíteni tudtak. Azonban miután a Dunújvárosban sziporkázó Kónya Dávidot lecserélték, Lőrincz megszerezte első gólját a PMFC színeiben, ezzel 1-3-ra növelve az előnyt.

A 83. percben Fellai is megkapta a második sárgája után a piros lapot, így a meccset végül mindkét csapat 10-10 emberrel játszotta végig. Az eredmény nem változott, a PMFC tehát ismét három pontot zsebelt be.