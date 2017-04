Harmincnyolc éves a mágikus magyar, Gera Zoltán

Olyan képességekkel megáldott labdarúgóból, mint amilyenekkel a ma 38. születésnapját ünneplő Gera Zoltán rendelkezik, nem sok van. Kétségtelen, hogy a PMFC, illetve Pécs egy kiváló focistát adott az országnak, valamint a labdarúgó-válogatottunknak.



Közismert tény, hogy Gera Zoltán 1979. április 22-én látta meg a napvilágot Pécsen. Ifjú játékosként az azóta megszűnt Pécsi Kinizsiben kezdett el szervezetten ismerkedni a futballal. A korosztályos éveket követően Harkányba igazolt, de már korábban felfigyeltek rá a PMFC-nél.

A középpályás az első csapatban, amely akkor a második vonalban szerepel, 1997-ben mutatkozott be. A pécsiekkel három szezont követően feljutott az NB I-be, s akik addig valamiért nem tudták, hogy ki is az a Gera Zoltán, hát akkor megtapasztalhatták. A legjobbak mezőnyében 15 meccsen 4 gólt szerzett. Összesen 88 bajnokin szerepelt a PMFC-ben.

2000 elején nem működött olyan első osztályú csapat idehaza, amely ne akarta volna soraiban tudni. Nem csoda, már akkor is elképesztően jól focizott, közismert volt remek labdakezelése, jó helyzetkihasználása és mindemellett kiváló vezér volt. Következő állomáshelye az FTC gárdája lett, ahova Kardos Ernővel és Sólyom Csabával együtt írtak alá.

A fővárosi zöld-fehérek között aztán még jobban ki tudott teljesedni, első szezonját követően bajnokságot nyert. 2004-es angliai légióskodásáig összesen 115 NB I-es meccsen 32 gólt jegyzett a fővárosiakkal. A két aranyérem mellé gyűjtött két ezüstöt, illetve további két-két Magyar Kupa-, valamint Szuperkupa-győzelmet is.

Rendszeres tagja lett a válogatottnak, és olyannyira kinőtte az élvonalbeli bajnokságot, hogy másfelé, Anglia irányába kacsintgatott. A Premier League addig csak televízión látott varázsát saját bőrén tapasztalhatta meg, 2004 és 2008 között ugyanis a West Bromwich Albion színeiben varázsolt.

Idővel rá is akasztották a „Magic Magyar" becenevet, ebből is látszik, hogy a szigetországban is szerették a rajongók. 2008 és 2011 között még eggyel magasabb szintre kapcsolt, a londoni Fulham FC együttesébe igazolt, amellyel Európa Liga-döntőt játszott. Majd 2011-ben visszament az Albion-hoz, ahol 2014-es hazatéréséig szerepelt.

Magyarországra visszatérve ismét a fővárosi IX. kerületieknél talált otthont magának, ahol napjainkig is vezéregyéniség a pályán. Gyorsasága ugyan kopott kicsit, de bővült a már amúgy sem üres vitrinje, ahová bekerült egy újabb bajnoki arany, valamint két Magyar Kupa és egy Magyar Szuperkupa megnyeréséért járó érem is.

Tavaly nyáron kiharcolta társaival a franciaországi Eb-részvételt, a csoportkörben Portugália ellen emlékezetes gólt lőtt a 97-szeres válogatott. Gera Zoltán páratlan pályafutását még hosszan lehetne ecsetelni, de felesleges. A profi karrierjét Pécsen kezdő klasszis 38. születésnapjához ezúton is nagyon sok boldogságot kívánunk!