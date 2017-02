Ha nehezen is, de megtalálták helyüket Pécsett a csörgőlabdások, aztán jött a bajnoki cím

Kitartó keresés eredményeképpen találtak edzőhelyszínt Pécsett a csörgőlabdások. Az országos második ligában bajnoki címig jutó csapat egyik tagja lapunknak felidézte a Komlóról indult, évekig tartó utat a Pécsi Tudományegyetemig. Fontos feladatot teljesítenek: bebizonyítják, hogy a látássérülteknek sem kell lemondaniuk a sportolás öröméről.

Lassan tíz éve kezdődött a jelenleg nyolc főből álló pécsi csörgőlabda csapat története, ám nem városunkban, hanem Komlón.

- Fehérbot Sport Egyesület néven működött a csapat. Amatőr szinten, hobbiból játszottunk, de az országos bajnokságban is kipróbáltuk magunkat, akkor még inkább kevesebb, mint több sikerrel - emlékezett vissza Bögyös Zoltán, a csapat tagja.

Az egykori bányászvárosban 2012-ben szűnt meg a csörgőlabdások sportolási lehetősége, ekkor ugyanis az egyesület Nyíregyházára költözött.

- Nem akartam azonban annyiban hagyni, ezért Pécsett iskolákat kerestem fel arról érdeklődve, hogy használhatnánk-e heti egy-két órában a tornatermüket. Nem jártam sikerrel, hiszen vagy azt a választ kaptam, hogy foglalt a csarnok vagy csak pénzért tudták volna kiadni azt. Sajnos a sorstársaim között jellemző a passzivitás, a sokukat még az ingyenes sportolási lehetőségre is nehéz rávenni, nemhogy a fizetősre.

Férfiak és nők együtt A csörgőlabdát kétszer három játékosból álló csapatok játsszák, legfeljebb három cserejátékossal. A cél, hogy a csapatok gólt gurítsanak az ellenfélnek. A pálya mérete 9 x 18 méter, a kapuk kilenc méter szélesek. A labdában csörgők találhatóak, hogy hallható legyen, merre gurították a játékszert. A pályán leragasztott, kitapintható vonalak segítik a játékosokat a tájékozódásban. A mérkőzésen különböző mértékben látássérült játékosok is részt vehetnek, szemüket ugyanis eltakarják, így teremtve egyenlő feltételeket. Vannak külön női és férfi csapatok is, de előfordul, hogy vegyesen lépnek pályára.

Szerencsére a felkeresett intézmények között volt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) is. Hári József, a PTE Sportiroda vezetője a csörgőlabdások megkeresésére azt mondta, érdekli őket a lehetőség, amint találnak helyet a csapatnak, jelentkezni fognak.



Betartotta a szavát.

- Igaz, hogy türelmesnek kellett lenniük, de két év múlva, 2014 év végén csörgött a telefon. A vonal másik végén Hári József volt, aki jó hírt közölt: nem csak helyet, de felszerelést is biztosítanak, e mellett az utazásban és a versenyeztetésben is segítenek. Edzőket is kaptunk, Csilik Sándor, Horváth Gyula edzők és Poprócsi Tímea segíti a felkészülésünket. Nekünk tehát csak a játékra kell figyelnünk.

Az eredményre pedig nem is kellett sokat várni, 2016-ban bajnoki címet ünnepelhettek a második vonalban. Mivel a sportág egyre nagyobb népszerűségnek örvend, jó eséllyel további szép eredményeket szállítanak majd a pécsiek.



Képünkön: edzésben a PTE paraszakosztály csörgőlabdásai.