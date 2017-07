A szurkolók szerint Fellai József volt a PMFC legjobb játékosa a szezonban

Az egyesület vezetősége komoly kihívás elé állította a PMFC-drukkereket azzal, hogy megkérdezték, ki volt a piros-feketék legjobb játékosa ebben a szezonban. Az évad során sok remek teljesítményt láthattak a kilátogatók, ezért nem lehetett könnyű a választás.



Kemény volt a verseny, amit tökéletesen példáz, hogy az a Koller Krisztián lett a harmadik, aki 20 találatot szerzett a bajnokságban. A rutinos középpályás 32 bajnokin termelt ennyit, de nem csak találatai minősítették az évadban, bizony tapasztalata sokat segített a fiataloknak a pályán, „súlya" volt a középpályán.

A képzeletbeli dobogó középső fokára nem más állhat, mint a bajnokság gólkirálya, Károly Bálint. A szélső 25-ször köszönt be az ellenfeleknek 33 meccsen. A csapatnak sokat segített, hogy ő és Kónya Dávid is igazi életveszélyt jelentett minden mérkőzésen az ellenfelek számára, öröm volt nézni azt a kreatív futballt, amivel hétről hétre szórakoztatták a közönséget.

A drukkerek magabiztos fölénnyel választották a szezon legjobbjának Fellai Józsefet, akit a szimpatizánsok már ősszel is a legjobbnak véltek. A betonbiztos védő tanárian játszotta végig a bajnokságot, ráadásul 30 bajnokiján ötször be is talált. Közben elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a legkevesebb gólt kapta a csapat.