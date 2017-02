A szurkolók is felkészülhetnek: már lehet bérletet venni a PMFC tavaszi mérkőzéseire

Elkezdte a tavaszi bérletek árusítását PMFC a szezon második felére.



A 2500 forintért kapható bérlettel 8 bajnoki meccs tekinthető meg, amelyek között van a Dunaújváros (jelenleg 4.), a Budafok (2.) és a Komló (18.) elleni bajnoki is.

A PMFC szakmai stábja és játékosai már többször lenyilatkozták, nem adták fel, nem tettek le a feljutásról, így biztosan parázs csatákat tekinthetnek majd meg a kilátogatók.

Ennek érdekében a csapathoz hazaigazolt a korábbi NB I-es játékos, Frank Richárd, aki mellett ismét több olyan fiatal bontogatja szárnyait, akikre érdemes már most odafigyelni.

A csapat a bajnokság őszi etapját zsinórban 5 győzelemmel fejezte be, Koller vezeti a góllövőlistát, ráadásul a PMFC kapta a legkevesebb találatot az első 18 fordulóban.

Az első hazai találkozót február 25-én, szombaton játsszák, remélhetőleg addigra minden érdeklődő be tudja szerezni tavaszi belépőjét.

A bérletek névre szólnak, ugyanakkor nincsenek szektorhoz kötve. A 14 év alatti és 65 év feletti szurkolóik (utóbbiaknak a belépésnél személyi, vagy nyugdíjas-igazolványt kell bemutatniuk) továbbra is ingyenesen látogathatják a mérkőzéseket.

Természetesen, ha támogatni szeretnék a csapatot, vagy emlékbe vásárolnának bérletet, van rá lehetőség. A pénztár hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:00-ig, pénteken 8:00-tól 14:00-ig tart nyitva.



A PSN Zrt. és a PMFC vezetésének gesztusaként a jegyárakon nem emeltek, továbbra is 500 forintba kerülnek majd.

Ahogy tavaly, úgy idén is lehetőségük van a szurkolóknak kifejezni a PMFC-hez fűződő szorosabb kötődésüket. Az ugyancsak az összes hazai mérkőzés megtekintésére jogosító Támogatói Bérlet 20.000 forintba kerül, ráadásul gépkocsival történő behajtásra is jogosít a stadion belső parkolójába, továbbá személyesebb kapcsolat kialakítását is lehetővé teszi a csapattal.