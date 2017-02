A Pancho Arénában lép pályára a Kozármisleny

Február 26-án, vasárnap délután négy órakor, Felcsúton, a Pancho Arénában lép pályára az NB II-es HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata a Merkantil Bank Liga 22. fordulójában.



NB II-es labdarúgókra nem vár könnyű feladat, hiszen az őszi bajnok, a feljutásra esélyes, válogatott labdarúgókkal felvértezett, NB I-es játékosok sorát keretükben tudó, kiváló körülmények között készülő együttes ellen méretteti meg magát a Misleny.

Az idei NB II-es bajnokság rendkívül kiegyenlített és közhely, de bárki legyőzhet bárkit, nagyon sokszor borult már a papírforma. A Puskásnál szinte már a bőség zavara uralkodik, hiszen a téli átigazolások során tovább erősödtek.

Felcsútra igazolt a korábbi válogatott Szakály Péter a DVSC-ből, az ugyancsak korábbi válogatott Gyömbér Gábor a Fradiból. Nem ismeretlen a baranyai szurkolók előtt Szatmári Lóránd sem, aki igaz "csak" válogatott kerettagságig jutott.

Az NB I-ből igazolt Hegedűs János Szombathelyről, Prosser Dániel a Kispestből igazolt a bajnokesélyeshez, míg Csillus Ádám a Soroksár csapatából, mint az egyik legjobb fiatal érkezett.

Ha a listához hozzávesszük a korábbi válogatottakat Vanczák Vilmost (79 válogatott meccsen négy gólt szerzett), Forró Gyulát, Heffler Tibort, Polonkai Attilát, Sándor Györgyöt, Zsidai Lászlót és a válogatott kerettagságig jutó Márkvárt Dávidot, Pekár Lászlót vagy éppen Lencse Lászlót, akkor nem túlzás azt mondani, hogy a Puskás Akadémia talán egy osztállyal magasabban is bőségesen megállná a helyét.

A sok jó játékos mellé a télen keménykezű vezetőedző is érkezett Pintér Attila személyében, aki már több csapatnál is eredményesen dolgozott. A korábbi szövetségi kapitány többek közt bajnoki címet és Magyar Kupát nyert a Fradival, kupagyőzelmet ünnepelhetett a Sopronnal, vagy éppen tavaly feljuttatta az NB II-ből a Mezőkövesdet és jócskán a várakozások felett szerepelt velük. Talán valami hasonlót várnak tőle Felcsúton is.

2015 őszén a Magyar Kupában is sikerült a bravúr, akkor két osztálynyi különbséget tüntetett el Németh Zsolt csapata a pályán és búcsúztatta a felcsúti alakulatot.

Persze bizonyára most jobban fognak figyelni a mumus Kozármislenyre és talán óvatosabb is lesz majd az ellenfelünk, főképp, hogy az első fordulóban váratlan pofonba szaladtak bele Szolnokon, ezáltal ők mindenképpen nyerési kényszer alatt fognak játszani.