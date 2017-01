A kihagyott bulikért külföldi versenyek kárpótolják Mazács Fannit - Videó!

Mozgalmas éve lesz Mazács Fanninak, a fiatal aerobikos hölgy világkupára, világjátékokra és Európa-bajnokságra is utazik idén. A Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt. versenyzője lapunknak úgy nyilatkozott, az eredményes szereplés érdekében sok mindenről le kell mondania, de a versenyek kárpótolják ezért.

A húszéves Mazács Fanni (képünkön) 2008 óta foglalkozik aerobikkal. Már egészen kis korában sportolni kezdett, az alapokat a szertorna gyakorlása közben sajátította el. Ez pedig annyira jól sikerült, hogy mostanra a felnőttek mezőnyében is Európa legjobbjai közé tartozik, juniorként pedig többek közt világbajnoki harmadik hellyel büszkélkedhet.

Kérdésünkre, hogy miért kötött ki az aerobiknál, úgy felelt, leginkább a sportág összetettsége és látványossága fogta meg. A könnyedség és a látványos mozdulatok mögött azonban komoly munka és lemondás van.



- Mint minden más versenysport, az aerobik is sokszor komoly lemondásokkal jár, azonban ezekhez a hosszú évek alatt hozzá lehet szokni és szinte már fel sem tűnnek. A diétázás is gyakran nehezíti meg a mindennapokat, főleg a nagyobb versenyek előtt, hiszen egy esztétikai sportágról beszélünk, a teljesítmény mellett a megjelenés is rendkívül fontos. Azt hiszem azonban, s emmi okom panaszra, az elmaradt osztálykirándulásokat, vagy a kihagyott péntek esti bulikat nagyban kárpótolja egy-egy külföldi verseny - fogalmazott.

Inkább csapatban Mazács Fanni juniorként világbajnoki harmadik helyezést ért el párosban, csoportban szintén Európa-bajnoki harmadik lett, a Gymnasiadén pedig aranyérmet akasztottak a nyakába párosban és csoportban is. Felnőttként Eb bronzéremmel, illetve vb. 4. hellyel büszkélkedhet.

- Egyértelműen csapatban szeretek jobban versenyezni, hatalmas húzóerő számomra a társaim biztatása, valamint a tudat, hogy nem egyedül kell kiállnom a színpadra. Ugyanakkor ez persze nagyobb felelősséggel is jár - felelte ezzel kapcsolatos kérdésünkre.

Ami pedig a munkát illeti: heti öt, általában csaknem háromórás edzéssel készül a versenyekre. Mivel a válogatottnak is tagja, a nemzeti csapat felkészülésein is rendszeresen részt vesz, amelyeket többnyire Debrecenben vagy Budapesten tartanak.

- Az utazások miatt ezek több napos elfoglaltságok, ilyenkor napi 8-9 órákat is edzünk. Ezeket összeegyeztetni más elfoglaltságokkal, főként a tanulással, nem egy egyszerű feladat, de persze megoldható. A hétórás debreceni vonatút például kiválóan alkalmas tanulásra.

A tankönyveket pedig nagyon is bújni kell, Mazács Fanni ugyanis a sport mellett fogorvosnak tanul a Pécsi Tudományegyetemen, jelenleg másodéves hallgató.

Visszatérve az aerobikra, az idei évben komoly megmérettetések jönnek: előbb májusban Portugáliába utazik a világkupára, júliusban aztán, mint mondta, az év legfontosabb versenye, a lengyelországi világjátékok kezdődnek, szeptemberben pedig az olaszországi Európa-bajnokságon lesz jelenése. Jó eséllyel tovább bővülhet tehát az eddig sem szerény éremgyűjtemény.