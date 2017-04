A forduló rangadóján a dobogós PMFC a listavezető Budafokot is legyőzné

Izgalmasnak ígérkező presztízsmérkőzés vár a tabella 3. helyén álló PMFC-re az NB III Közép-csoportjának 28. fordulójában. A mecsekaljaiak szombaton délután öt órától a listavezető Budafoki MTE gárdáját fogadják a Stadion utcában. A forduló rangadóját láthatják majd a kilátogató szurkolók.



A Prukner László trenírozta XXII. kerületiek tizenegy ponttal előzik meg a pécsieket, és bár a fővárosi piros-feketék előnye nem behozhatatlan a hátralévő hét bajnoki meccsen, ha most sem sikerül legyőznünk a budafokiakat, akkor végleg kiszállnak a feljutásért vívott harcból, amire azért lássuk be, már most is elég vékony az esély.

Az őszi egymás elleni találkozón az akkor rossz passzban lévő mecsekaljaiaknak nem sok esélye volt. A hazaiak fél óra alatt lerendezték a Promontor utcában rendezett meccset, Vankó Imre és Kovács Dávid góljaival meglehetősen sima, 2-0-s vereséget szenvedett a PMFC. Ezúttal azonban saját közönség előtt bizonyíthatják a pécsiek, több van ennél a csapatban.

Az együttes az elmúlt 5 mérkőzéséből 4-et megnyert, s csupán 1-szer végzett döntetlenre. Összességében pedig 18 győzelem, 3 pontosztozkodás és 6 vereség a mieink eddigi mérlege, 65 rúgott és csupán 20 kapott gól mellett. Nem lehet elmenni amellett sem, hogy hazai pályán október 8-a óta veretlen a csapat.

A most futó bajnoki szezonban idehaza 13-szor futott ki a piros-fekete kezdő tizenegy, amely 10 esetben tartotta itthon a három pontot. Csupán egy alkalommal kellett megelégedni a pontosztozkodással, 2-szer viszont csak a szomorkodás, meg a bosszankodás maradt a lefújást követően. Ugyanakkor elképesztő, 30-6-os gólkülönbséggel rendelkeznek.

A Budafok ellen azonban egy pillanatig sem lankadhat a figyelem, hiszen a vendégek keretét több élvonalbeli múlttal is rendelkező labdarúgó erősíti. Többek között olyan rutinos focistákkal kell felvenniük a versenyt a mieinknek, mint Vaszicsku Gergő, Csizmadia Csaba, Grúz Tamás, Margitics Andor, Oláh Lóránt, vagy a korábbi NB I-es csatár, Pölöskey Péter.

Így már érthető, hogy a rivális nem véletlenül áll ott, ahol. Eddigi termésük 22 győzelem, 2 döntetlen, valamint 3 vereség. Nem verhetetlen csapat tehát a budafoki, hiszen az FTC tartalékjainak, a Hódmezővásárhelynek, illetve a Szigetszentmiklósnak is sikerült már megtréfálnia a bajnokaspiránst. Hétvégén a pécsiek folytatnák a sort, fiatal, ámde elszánt csapatukkal.

A találkozóra érvényes jegyeket keresse a helyszínen a B-közép bejáratánál, a Stadion utcában található 2-es, illetve északon, a Szigeti útnál a 4-es és 5-ös pénztárban. Belépéshez a B-közép szektorba a 3-as, az északi ülő szektorba az 5-ös kaput javasolják. Az elővételes jeggyel, vagy bérlettel rendelkezőknek megnyitják a 6/B kaput is. A belépő ára egységesen 500 forint.