A Balmazújvárost fogadja szerdán a Kozármisleny

Május harmadikán, szerdán 17:30-kor fogadja az NB II-es HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata a 3. helyen álló Balmazújváros gárdáját a Merkantil Bank Liga 33. fordulójában.



A Balmazújváros legyőzése nem lehetetlen küldetés, ez nemrég sikerült a Siófoknak, a ZTE-nek és Dorognak, legutóbb pedig Cegléden végeztek döntetlenre, tehát az utolsó 4 idegenbeli fellépésükön csak 1 pontot szereztek.

A Balmazújváros lendülete az őszihez képest talán valamelyest megtört, de még mindig 3. helyen áll a tabellán és csak 2 pont a hátránya a 2. helyezett Kisvárdával szemben, így mindkét csapat számára "éles" lesz a szerdai mérkőzés.

A Kozármisleny Cigándon nem tudta folytatni azt a szereplést, amit főképp a Cegléd ellen láthattak tőlük a szurkolók, a vereség miatt most ismét visszacsúsztak a 18. helyre, de csak 1 pont a hátrányuk a 16. és 17. Cegléd és Csákvár mögött. A hátralévő 6 fordulóban továbbra is megvan a lehetőség, hogy bebiztosítsák NB II-es tagságunkat.

Most már szükség van a bravúrokra is, többek között most szerdán a Balmazújváros ellen.