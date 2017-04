Zsúfolt, sátorral fedett sportpálya helyett új tornateremben tesizhetnek a Szent Mór diákjai

2018 végétől a Pécsi Szent Mór Iskolaközpont jobb infrastrukturális környezetben biztosítja diákjai számára a mindennapi testnevelés órákat és javulnak a természettudományok és művészeti képzés feltételei is.



A mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen, új tornaterem épül a meglévő iskolaépülethez a pécsi Szent Mór Iskolaközpontban. Az Európai Unió 1,247 milliárd forintos támogatásával megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a vonatkozó szabályozásnak megfelelő körülmények között sportolhatnak majd az iskola diákjai és számos egyéb, oktatásfejlesztési célú átalakításra és eszközbeszerzésre is sor kerül.

A pécsi Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészei Iskola és Gimnázium eddig csak igen nehezen tudta teljesíteni a közoktatásban kötelezővé tett mindennapos testnevelésórák megtartását. Tornaterem hiányában a pedagógusok a párhuzamosan folyó 3-3 tanórát egy kisméretű, télen sátorral fedett sportpályán voltak kénytelenek megtartani. Az iskola a délelőtti oktatási időben elmaradó testnevelés órákat délutáni összevont foglalkozásokkal helyettesítette.

A felhívás megjelenésével adódott lehetősége az intézmény fenntartójának arra, hogy a napi tornaórákhoz jobb körülményeket alakíthasson ki a tanulói számára. A pályázati forrásból egy új tornaterem valósul meg, így a felső tagozat és gimnázium kiszolgálása mellett az alsó tagozatosok számára is teret biztosít majd. Az új tornaterem kialakítása mellett kültéri sportolásnak és óraközi felfrissülésnek helyet adó udvar is létesül, valamint oktatási célú eszközbeszerzések is indulnak.

Az úgynevezett feladat-ellátási helyhez kapcsolódó építési munkálatok keretében a meglévő iskolai épület új tantermekkel bővül, a jelenlegi helyiségek pedig átalakításra kerülnek, hogy megfeleljenek a magyar oktatási szabványban meghatározott méreteknek.

Természettudományos labor épül ki, nagyobb helyiségbe kerül a könyvtár, és jól elszeparált funkcionális terekkel bővül. Az iskolában új, zeneoktatásra alkalmas kistermek kialakításával a művészetoktatásnak is igyekeznek megfelelő teret biztosítani. Az eszközbeszerzéseknek köszönhetően pedig a termek felszereltsége jelentősen javul majd. A beszerzendő tárgyak főleg az újonnan épülő létesítményegységekhez tartozó felszerelések, de a természettudományos és művészeti képzés minőségét javító szaktárgyi szemléltető eszközök és informatikai berendezések, valamint bútorok is ebből a forrásból kerülnek beszerzésre.

A fejlesztés megvalósulását követően mind a mindennapos testnevelés megszervezéséhez szükséges funkcionális tér, mind a minőségi oktatás megvalósításához szükséges helyiségek és az eszközpark is rendelkezésre áll majd. A tervek szerint megvalósuló fejlesztés révén az iskola hosszú távú, magas infrastrukturális színvonalon történő működtetése válik biztosítottá.

Képünk illusztráció.