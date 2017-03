Zombik előnyben: horrorsorozat forgatásához keresnek szereplőket Pécsett

Jövő szombaton tartják Pécsett az első magyar horrorsorozat szereplőválogatását. A Magyarországon eddig egyedülálló ötlet egyik gazdája Sajnovics Soma, aki a Pécsi Újság.hu-nak beszélt a sorozatról, a szereplők válogatásáról, illetve a további tervekről.

- Az alapötletet a Z Nation című amerikai horrorsorozat adta , illetve az olaszországi rajongói által alkotott rövidfilmek - idézte fel a kezdeteket Sajnovics Soma. - Egyik ismerősöm hobbi szinten fordítja a sorozatot a magyar kedvelők számára, s mivel én is nagyon szeretem, ezért már több mint egy éve vezetjük közösen a magyar Z Nation oldalt.



Először puszta kíváncsiságból közzétett egy online kérdőívet, hogy mit szólnának a Z, mint Zombi rajongói egy amatőr magyar sorozathoz. Az eredményre senki sem számított.



- Amikor a kiírás harmadik napján megnéztem a válaszokat, majdnem leestem a székről. Több, mint tizenháromezer válasz érkezett, s a szavazók nyolcvanhét százalékát kifejezetten érdekelné a széria. Döntő többségük az online közvetítésre szavazott.



Mindezen fellelkesülve Sajnovics Soma intézkedni, kérdezősködni kezdett, miképp valósítható meg a tervük, s milyen költségekkel járna.



A rendezők célja a szórakoztatás, nem pedig a bevétel , viszont mivel minden pénzbe kerül, ezért magánszemélyként nem lenne könnyű a kivitelezés.



Itt lehet érdeklődni A rendezők arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg 11 óra előtt legalább tíz perccel érkezzenek a fennakadások elkerülése végett. További információk a Z Nation HUN oldalon, illetve e-mailben: sajso@freemail.hu / znationhungary@gmail.com, kérhető, telefonon pedig a 20/589-2289-es számon lehet érdeklődni.

- Elkezdtünk több céggel, vállalkozókkal is tárgyalni, hátha tudnak segíteni például a kellékek beszerzésében. Jelenleg egy darab kamerával és két fényképezőgéppel rendelkezünk, de mindenképpen szükségünk lesz egy újabb kamerára is a forgatásokhoz. Eddig ehhez hasonló segítség nem érkezett, de kaptunk már pénzbeli támogatást is, aminek természetesen örülünk - tette hozzá.



A fiatalok az egyik magyar csatornával is elkezdtek egyeztetni , hogy milyen módon tudnának együttműködni.



Maga a sorozat az elképzelések szerint hat epizódból áll majd, a cselekmény a zombikkal, vagyis az élő halottakkal fonódik össze. Természetesen szereplőkre is szükség van, ezért is várják nagyon, hogy minél többen megjelenjenek a meghallgatáson .



- A tervek szerint két szöveges, nyolc szöveg nélküli statisztát, négy állandó mellékszereplőt, három főszereplőt, illetve harminc-negyven zombit szeretnénk alkalmazni a forgatás során, aminek a helyszíne egyelőre titkos, annyit azonban elárulhatok, hogy május derekán kezdődnek a felvételek, így június vége felé már online látható lesz a sorozat.



Az első válogatást a pécsi Delta Étteremben rendezik április elsején, de tervben van egy fővárosi meghallgatás is, amennyiben sikerül megfelelő helyet találni rá.