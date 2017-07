Zöld sziget lesz a komlói Petőfi tér

Vonzóbb és barátságosabb hangulatú közösségi térré változik Komló egyik közlekedési központja, a Petőfi tér. A kökönyösi városrész szíve teljesen átalakul új forgalmi renddel, nagyobb zöldfelülettel, több parkolóhellyel és egy korszerű játszótérrel.



Forgalmas, de mégis kihasználatlan terület Kökönyös középpontjában a Petőfi tér. Fontos helyi és távolsági buszok megállója, emellett iskolák, üzletek, hivatalok egész sora található a közelben. Ezért rengetegen fordulnak meg itt nap mint nap, a terület elhanyagoltsága miatt mégsem képes közösségi funkcióját betölteni. Egy nagyszabású átalakítási terv ezen a helyzeten szeretne változtatni.

„Az élhetőbb környezet felé tett első lépés a nagyobb zöldfelület és a barátságosabb környezet lesz. A téren megszüntetjük az átmenő forgalmat és a parkolási lehetőséget, csak az üzletek tulajdonosai hajthatnak be. A régóta nem üzemelő nyilvános WC-k helyére esővíztartályokat építünk, az összegyűjtött csapadékkal pedig egy öntözőrendszer segítségével a tér új zöldfelületeit locsoljuk majd" - villantotta fel a terveket Polics József polgármester.

Az átalakítás a tér közvetlen környezetére is kiterjed. Felújítják és bővítik a Móricz és a Mikszáth utcák közötti játszóteret, egy minden korosztály igényeit kielégítő, pihenésre és szórakozásra is alkalmas parkot hozva létre. Ráadásként a projekt érinti a Móricz Zsigmond utca túloldalán lévő teniszpályákat is. „A park mellett a két utcát is felújítjuk az alattuk húzódó közművekkel együtt. Ami még fontosabb: bővítjük a parkolási lehetőségeket is. Erre azért van szükség, mert sok Pécsett dolgozó komlói Kökönyösben teszi le reggel az autóját és száll át autóbuszra, emiatt a közelben élők jelenleg alig találnak maguknak parkolóhelyet." - foglalta össze a polgármester a további terveket.

A közel 580 millió forintos költségvetést egy sikeres európai uniós pályázat révén, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból biztosítja az önkormányzat. A támogatási szerződést a napokban aláírták a felek, a város hamarosan kiírja az első közbeszerzéseket a tervezési munkákra. A projekt teljes befejezésére két év áll rendelkezésre.