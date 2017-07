Zéró tolerancia a parlagfűvel szemben, nem maradhat gazos terület a városban

Folyamatosan ellenőrzi a pécsi önkormányzat, hogy a város területén a telektulajdonosok elvégezték-e a parlagfű irtását. Gazos terület nem maradhat, ha valahol mégis vígan nő az allergén gyomnövény, kényszerkaszálást rendelnek el, vagy akár komoly bírságot is kiszabhatnak.

Egyelőre még nem található meg jelentős mennyiségben a parlagfű virágpora a levegőben, ám hamarosan beköszönt az allergiások számára szinte rémálommal felérő időszak. Hogy a Pécsett élő több tízezer érintett szenvedései csökkenjenek, a városházán szigorúan veszik az előírásokat.

Mint azt dr. Horváth Endrétől, a Hatósági Főosztály vezetőjétől megtudtuk, a telektulajdonosok június 30-ig végezhették el „jogkövetkezmények nélkül" a parlagfű irtását. Július első napjától azonban már közérdekű védekezést rendelnek el, az önkormányzat végzi el a munkát, ám az ezzel kapcsolatos költségeket áthárítják a hanyag polgárokra.

- Az előző évekhez hasonlóan idén is folyamatos ellenőrzések zajlanak lakossági jelzések és hivatalunk észlelései alapján. Az elmúlt években egyre kevesebb közérdekű védekezést kellett elrendelni, ezért úgy tűnik, az ingatlanok használói nagyobb figyelmet fordítanak a kérdéskörre - fogalmazott a főosztály vezetője.

Kérdésünkre elmondta, parlagfüves területtel kapcsolatban az idei esztendőben három bejelentés érkezett hozzájuk.

A javuló statisztika vélhetően annak is köszönhető, hogy a kényszerkaszálás mellett még pénzbeli büntetést is a hanyag tulajdonos nyakába varrhat a járási hivatal. A növényvédelmi bírság mértéke 15 ezer forinttól indul, de a fertőzött terület nagyságától, illetve korábbi ilyen jellegű szabálysértésektől függően akár 15 millió forintig is terjedhet.



Képünk illusztráció.