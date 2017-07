Zarándoklatra indultak Garamszentbenedekre

Zarándoklattal erősítették és tették élővé a kapcsolatot a bátai és környékbeli hívek a garamszentbenedeki kegyhellyel.



A bátaszéki, bátai és dunaszekcsői plébánia zarándokai két busszal érkeztek a felvidéki Szent Vér kegyhelyre, Márianosztra érintésével. Garamszentbenedeken a résztvevők a szentmisét követően a Szent Vér litániát imádkozták, majd megtekintették a kegyhely gótikus templomát.

Mátyás király Szent Vér ereklyét kapott II. Pál pápától, amelyet 1483-ban a garamszentbenedeki bencés apátsági templomnak ajándékozott. Az apátság kápolnát is építtetett az ereklye számára a templom sekrestyéje felett. A kápolna és az ereklye is átvészelte a török időket, tisztelete töretlen volt évszázadokon át. A bátai és a garamszentbenedeki kegyhely közötti kapcsolatfelvétel Udvardy György pécsi megyéspüspök támogatásával még a télen megtörtént, most a hívek zarándoklattal erősítették meg és tették élővé ezt a kapcsolatot.