Volt bor, mámor, s még Wossala Rozina, a Konyhafőnök zsűritagja is eljött főzni a pécsieknek - Videó!

A jobb időnek is köszönhetően nagyon sokan voltak szombaton a Bor, Mámor, Pécs & Fűszerünnepen a Széchenyi téren. Wossala Rozina főzött a tér közepén, aki elárulta, hogy imádja Pécset, s örül, hogy eljöhetett egy főzés erejéig a városba.

Csütörtökön koncertekkel indult az esemény, Csemer Boglárka, művésznevén Boggie, s a Recefice zenekar gyermekkoncertje is nagy sikert aratott, nem csak a gyermekek körében. Pénteken a Fűszerünnep megnyitójával folytatódott a program , majd a Berek sétányon ültethettek különböző fűszereket az érdeklődők. Kiválasztották Pécs borát is, amely a mohácsi Planina Borház 2011-es Kékfrankosa lett, később pedig további koncerteken és könyvbemutatón vehettek részt az érdeklődők.

Szombaton is színes programokkal készültek a szervezők, a finomabbnál finomabb ételekből, s persze a jó borokból sem volt hiány . A malac már forgott a nyárson, a pacal főtt a bográcsban, s Wossala Rozina is készítette a quesadillat egy óra körül, amit a pécsiek nagy élvezettel kóstoltak meg a főzés végén. Az ínycsiklandó ételek mellett többek között a Bock, Mokos, Tiffán, Gere és Vylyan pincészet boraival olthatták szomjukat a vendégek. A sportolni vágyók a biztonságért futhattak, a Nádor szállótól egészen a Zsolnay Kulturális Negyedig tartott a verseny. Este a Kubalibre, s a Roy & Ádám Trió szórakoztatta a közönséget.



Wossala Rozina köszöntője:







Kézműves termékekből is válogathattak az emberek, vasárnap pedig macivarráson és óriásmaci tömésen is részt vehettek a felnőttek, s a gyerekek, akik boldogan távoztak az aranyos plüssel . Este a Kerekes Band, az utóbbi évek egyik legütősebb világzenei bandája koncertezett és az Adamantin Jazz Group is felvonultatta fantasztikus dallamait.