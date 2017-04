Visszatér a tél és vele a fagy: többször eshet az eső, sőt, akár havazhat is

Tovább hűl a levegő: a leghidegebb órákban mínuszokra is készülni kell, s néhol még napközben is csak plusz 3 Celsius-fokig melegszik a levegő. Emellett sokszor borús, csapadékos lesz az idő, több helyen havazhat is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Húsvéthétfőn a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén várható záporeső, zivatar, illetve jégdara. Napközben időnként megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire plusz 1-6 fok között, északkeleten néhol mínusz 1, 0 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12-16 fok között valószínű.

Kedden helyenként erős szél lehet. Emellett többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég és több helyen várható eső, zápor. A leghidegebb órákban általában plusz 2-6 fok lehet, de keleten néhol gyengén fagyhat. A nappali maximumok 8-13 fok között alakulnak.

Szerdán sokfelé várható ismétlődő eső, zápor, a hegyekben, illetve késő délutántól elsősorban nyugaton és északon helyenként síkvidéken is lehet havas eső, havazás. Emellett nagy területen viharossá fokozódhat a szél is. A minimumhőmérséklet 0-5 fok, a maximumhőmérséklet 3-10 fok között várható.

Csütörtökön is nagy területen lehet viharos a szél. Túlnyomóan borult lesz az ég, kezdetben többfelé várható eső, zápor, a hegyekben, illetve elsősorban nyugaton és északon helyenként síkvidéken is havas eső, havazás, majd délutántól gyengül a csapadékhajlam. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben plusz 3-10 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken elszórtan várható záporeső, elsősorban a hegyekben helyenként hózápor, s többfelé lesz erős a szél, de már több-kevesebb napsütés is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet 6-11 fok között valószínű.

Szombaton változóan felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, néhol záporesővel, helyenként erősödhet meg a légmozgás. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű. Napközben 10-15 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap elszórtan várható záporeső, de emellett megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 0-6 fok lehet. A nappali maximumok 10-15 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.